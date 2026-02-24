https://1prime.ru/20260224/stubb-867759158.html

Президент Финляндии задрожал, отвечая на вопрос о России

Президент Финляндии задрожал, отвечая на вопрос о России

2026-02-24T07:03+0300

александр стубб

финляндия

общество

мировая экономика

украина

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб не искренен в собственных заявлениях о том, что Россия якобы терпит поражение в украинском конфликте, о чем свидетельствуют его невербальные сигналы, заявила Саара Хухтасаари, финский эксперт по языку тела, в социальной сети X."Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну. Хромое принятие желаемого за действительное", — подметила она.По словам Хухтасаари, во время интервью Стубб явно выглядел неискренним в своих прогнозах о скором выигрыше Украины."Затем журналист бьет в яблочко своим вопросом: "Если Россия все равно проиграет, зачем, собственно, нам спешить с мирными переговорами?". Стубб начинает успокаивать себя, потирает пальцы, опускает взгляд, бормочет клише о важности мира и о том, что преимущество сейчас на стороне Украины. Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. <…> Но признать это он не может", — рассказала Хухтасаари.В прошлый понедельник Стубб дал интервью польскому телеканалу TVP World, заявив, что Россия проигрывает в конфликте на украинской территории. Ранее глава Финляндии уже высказывался в подобном ключе, делая резкие антироссийские заявления.

2026

