Президент Финляндии задрожал, отвечая на вопрос о России - 24.02.2026
Президент Финляндии задрожал, отвечая на вопрос о России
Президент Финляндии задрожал, отвечая на вопрос о России
2026-02-24
александр стубб
финляндия
общество
мировая экономика
украина
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб не искренен в собственных заявлениях о том, что Россия якобы терпит поражение в украинском конфликте, о чем свидетельствуют его невербальные сигналы, заявила Саара Хухтасаари, финский эксперт по языку тела, в социальной сети X."Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну. Хромое принятие желаемого за действительное", — подметила она.По словам Хухтасаари, во время интервью Стубб явно выглядел неискренним в своих прогнозах о скором выигрыше Украины."Затем журналист бьет в яблочко своим вопросом: "Если Россия все равно проиграет, зачем, собственно, нам спешить с мирными переговорами?". Стубб начинает успокаивать себя, потирает пальцы, опускает взгляд, бормочет клише о важности мира и о том, что преимущество сейчас на стороне Украины. Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. &lt;…&gt; Но признать это он не может", — рассказала Хухтасаари.В прошлый понедельник Стубб дал интервью польскому телеканалу TVP World, заявив, что Россия проигрывает в конфликте на украинской территории. Ранее глава Финляндии уже высказывался в подобном ключе, делая резкие антироссийские заявления.
финляндия
украина
александр стубб, финляндия, общество , мировая экономика, украина
Александр Стубб, ФИНЛЯНДИЯ, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА
Президент Финляндии задрожал, отвечая на вопрос о России

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб не искренен в собственных заявлениях о том, что Россия якобы терпит поражение в украинском конфликте, о чем свидетельствуют его невербальные сигналы, заявила Саара Хухтасаари, финский эксперт по языку тела, в социальной сети X.
"Классический признак — подергивание плечами. Это знак, что сам Стубб не верит в свою пропагандистскую чушь о том, что Россия якобы проиграет войну. Хромое принятие желаемого за действительное", — подметила она.
По словам Хухтасаари, во время интервью Стубб явно выглядел неискренним в своих прогнозах о скором выигрыше Украины.
"Затем журналист бьет в яблочко своим вопросом: "Если Россия все равно проиграет, зачем, собственно, нам спешить с мирными переговорами?". Стубб начинает успокаивать себя, потирает пальцы, опускает взгляд, бормочет клише о важности мира и о том, что преимущество сейчас на стороне Украины. Логичного ответа нет, потому что его позиция разбивается вдребезги. Тело кричит то, чего он не хочет признавать: Россия не проигрывает. <…> Но признать это он не может", — рассказала Хухтасаари.
В прошлый понедельник Стубб дал интервью польскому телеканалу TVP World, заявив, что Россия проигрывает в конфликте на украинской территории. Ранее глава Финляндии уже высказывался в подобном ключе, делая резкие антироссийские заявления.
