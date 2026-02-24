Суд рассмотрит жалобу на приговор бывшему главному связисту армии

https://1prime.ru/20260224/sud-867755034.html

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Второй западный окружной военный суд во вторник рассмотрит жалобу на приговор бывшему главному связисту российской армии Халилу Арсланову, осужденному на 17 лет колонии за хищения на поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. Судебное заседание назначено на 24 февраля в 10.30 мск. В июле 2025 года 235-й гарнизонный военный суд назначил Арсланову 17 лет колонии строгого режима. Он был лишен звания генерал-полковника, кроме того, суд назначил ему штраф 24,5 миллиона рублей. Как было установлено, Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью. Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".

