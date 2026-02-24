Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд на Камчатке взыскал с заповедника 12,9 миллиона рублей - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/sud-867757141.html
Суд на Камчатке взыскал с заповедника 12,9 миллиона рублей
Суд на Камчатке взыскал с заповедника 12,9 миллиона рублей - 24.02.2026, ПРАЙМ
Суд на Камчатке взыскал с заповедника 12,9 миллиона рублей
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" в иске к... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T04:37+0300
2026-02-24T04:37+0300
бизнес
экономика
россия
камчатский край
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867757141.jpg?1771897073
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" в иске к подрядчику и взыскал с учреждения более 12,9 миллиона рублей, включая долг за выполненные работы и судебные расходы, сообщили в суде. "Суд отказал ФГБУ "Кроноцкий заповедник" в удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с учреждения в пользу ИП К. 12,5 миллионов рублей долга; 350 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины", - говорится в судебном пресс-релизе. Спор возник вокруг капитального ремонта катера "Анисифор Крупенин". В мае 2023 года заповедник заключил с предпринимателем контракт на 28,6 миллиона рублей. Заказчик принял и оплатил часть работ на сумму 18,3 миллиона рублей, но от приемки остального отказался. При этом заповедник потребовал от подрядчика спустить катер на воду своими силами и выплатить неустойку за просрочку. Подрядчик в ответ подал встречный иск и настаивал, что работы выполнены полностью, а заказчик перестал платить после претензий Счетной палаты. Проверка ведомства показала, что фактическая стоимость ремонта могла быть на 40% ниже цены контракта, и заповедник предлагал подрядчику снизить цену, но тот не согласился. В ходе разбирательства суд назначил экспертизу, которая установила, что стоимость фактически выполненных работ составила 30,9 миллиона рублей, а неоплаченными остались работы на 12,5 миллионов. Также выяснилось, что изначальная документация была неполной - смета не составлялась, а цена контракта не обосновывалась, хотя заповедник без замечаний принимал промежуточные акты. Суд пришел к выводу, что требование о спуске катера на воду необоснованно, так как контракт этого не предусматривал, а катер до сих пор находится на хранении у субподрядчика из-за бездействия самого заповедника. Неустойку также взыскать не удалось: установили вину заказчика, который вовремя не предоставил документацию, не согласовал цвет катера и сам гарантировал, что пени выставлять не будет. Кроме того, стороны подписали допсоглашение, продлившее контракт без санкций. Дополнительные работы, согласованные с заказчиком, суд обязал оплатить, поскольку они были необходимы и их стоимость не превысила лимит в 10%. Помимо основного долга, с заповедника взыскали 350 тысяч рублей госпошлины в пользу предпринимателя и 720 тысяч рублей за экспертизу. При этом учреждению вернули излишне уплаченную пошлину в 82 тысячи рублей.
камчатский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, камчатский край, счетная палата
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Камчатский край, Счетная палата
04:37 24.02.2026
 
Суд на Камчатке взыскал с заповедника 12,9 миллиона рублей

Суд на Камчатке отказал заповеднику в иске к подрядчику на 12,9 миллиона рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Камчатского края отказал ФГБУ "Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник" в иске к подрядчику и взыскал с учреждения более 12,9 миллиона рублей, включая долг за выполненные работы и судебные расходы, сообщили в суде.
"Суд отказал ФГБУ "Кроноцкий заповедник" в удовлетворении исковых требований в полном объеме и взыскал с учреждения в пользу ИП К. 12,5 миллионов рублей долга; 350 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины", - говорится в судебном пресс-релизе.
Спор возник вокруг капитального ремонта катера "Анисифор Крупенин". В мае 2023 года заповедник заключил с предпринимателем контракт на 28,6 миллиона рублей. Заказчик принял и оплатил часть работ на сумму 18,3 миллиона рублей, но от приемки остального отказался. При этом заповедник потребовал от подрядчика спустить катер на воду своими силами и выплатить неустойку за просрочку.
Подрядчик в ответ подал встречный иск и настаивал, что работы выполнены полностью, а заказчик перестал платить после претензий Счетной палаты. Проверка ведомства показала, что фактическая стоимость ремонта могла быть на 40% ниже цены контракта, и заповедник предлагал подрядчику снизить цену, но тот не согласился.
В ходе разбирательства суд назначил экспертизу, которая установила, что стоимость фактически выполненных работ составила 30,9 миллиона рублей, а неоплаченными остались работы на 12,5 миллионов. Также выяснилось, что изначальная документация была неполной - смета не составлялась, а цена контракта не обосновывалась, хотя заповедник без замечаний принимал промежуточные акты.
Суд пришел к выводу, что требование о спуске катера на воду необоснованно, так как контракт этого не предусматривал, а катер до сих пор находится на хранении у субподрядчика из-за бездействия самого заповедника. Неустойку также взыскать не удалось: установили вину заказчика, который вовремя не предоставил документацию, не согласовал цвет катера и сам гарантировал, что пени выставлять не будет. Кроме того, стороны подписали допсоглашение, продлившее контракт без санкций. Дополнительные работы, согласованные с заказчиком, суд обязал оплатить, поскольку они были необходимы и их стоимость не превысила лимит в 10%.
Помимо основного долга, с заповедника взыскали 350 тысяч рублей госпошлины в пользу предпринимателя и 720 тысяч рублей за экспертизу. При этом учреждению вернули излишне уплаченную пошлину в 82 тысячи рублей.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКамчатский крайСчетная палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала