Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками - 24.02.2026
Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками
Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками - 24.02.2026, ПРАЙМ
Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками
Девятый арбитражный апелляционный суд назначил экспертизу в деле по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил экспертизу в деле по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), о взыскании с трех крупных страховых компаний более 110,5 миллиона евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Спор связан с пожаром на установках глубокой переработки мазута и замедленного коксования в январе 2022 года. Остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме. Арбитражный суд Москвы в сентябре полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – более чем по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК – около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов. Апелляционная инстанция в ходе рассмотрения жалоб ответчиков на это решение назначила судебную экспертизу. Эксперт из Союза финансово-экономических судебных экспертов должен ответить на вопросы о длительности перерыва в работе НПЗ, за который страховщики возмещают убытки, и о потерях валовой прибыли страхователя в связи с наступлением страхового случая. Представитель истца пояснил в суде первой инстанции, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены требования по договору, относящиеся к страхованию предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но первая инстанция это ходатайство отклонила. Рассмотрение апелляционных жалоб приостановлено до получения результатов экспертизы. Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
17:54 24.02.2026
 
Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками

Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками на 110,5 млн евро

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил экспертизу в деле по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), о взыскании с трех крупных страховых компаний более 110,5 миллиона евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Спор связан с пожаром на установках глубокой переработки мазута и замедленного коксования в январе 2022 года. Остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме.
Арбитражный суд Москвы в сентябре полностью удовлетворил иск, взыскав в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – более чем по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК – около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов.
Апелляционная инстанция в ходе рассмотрения жалоб ответчиков на это решение назначила судебную экспертизу. Эксперт из Союза финансово-экономических судебных экспертов должен ответить на вопросы о длительности перерыва в работе НПЗ, за который страховщики возмещают убытки, и о потерях валовой прибыли страхователя в связи с наступлением страхового случая.
Представитель истца пояснил в суде первой инстанции, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены требования по договору, относящиеся к страхованию предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя.
Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но первая инстанция это ходатайство отклонила.
Рассмотрение апелляционных жалоб приостановлено до получения результатов экспертизы.
Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
13:45
 
ПроисшествияФинансыРОССИЯМОСКВАДмитрий МазуровНПЗИнгосстрахВСК
 
 
