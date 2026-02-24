Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд обязал вернуть государству часть берега реки в Подмосковье - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260224/sud-867787394.html
Верховный суд обязал вернуть государству часть берега реки в Подмосковье
Верховный суд обязал вернуть государству часть берега реки в Подмосковье - 24.02.2026, ПРАЙМ
Верховный суд обязал вернуть государству часть берега реки в Подмосковье
Верховный суд России обязал жительницу Московской области и коммерческую компанию вернуть в собственность государства участок берега реки Беленькой, сообщили в... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T22:10+0300
2026-02-24T22:10+0300
происшествия
россия
общество
московская область
верховный суд
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_0:110:1501:954_1920x0_80_0_0_2732bf3b8adae2ae1798f3623d23606a.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Верховный суд России обязал жительницу Московской области и коммерческую компанию вернуть в собственность государства участок берега реки Беленькой, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Собственница участка площадью 17,7 гектара, который охватил акваторию и берег реки Беленькой в Подмосковье, передала его в безвозмездное пользование фирме для ведения коммерческой деятельности. Прокуратура потребовала вернуть государству часть участка и снести незаконный постройки на нем, указав, что ответчица не оформила право на использование водного объекта и не согласовала размещение в его границах сооружений. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Однако апелляционная инстанция отменила решение в части возврата участка в собственность государства, сославшись на истечение срока исковой давности. Кассация с выводами суда второй инстанции согласилась. "Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав, что срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда уполномоченные органы узнали о выбытии земельного участка из федеральной собственности", - сказали в пресс-службе. ВС РФ на платформе Max уточнил, что включение акватории и берега в границы участка, переданного в частную собственность, прямо противоречит положениям Водного кодекса РФ, возведенная там постройка имеет признаки самовольной и подлежащей сносу, а эксплуатация водного объекта в коммерческих целях без оформления договора водопользования и необходимых согласований нарушает требования водного и природоохранного законодательства. Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, жительница Подмосковья Вероника Сикорская в 2017 году безвозмездно передала ООО "Золотые караси" участок для организации отдыха на реке на платной основе, в том числе рыбной ловли. По иску прокурора суд первой инстанции истребовал в собственность государства 11,4 гектара, обязал ответчиков оформить право пользования акваторией реки на оставшемся у них участке и снести постройку, а также запретил фирме оказывать платный речной отдых до получения разрешительных документов.
https://1prime.ru/20260224/sud-867779855.html
московская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77110/80/771108073_40:0:1459:1064_1920x0_80_0_0_1faedaa39234c44026b6bca064ca797c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , московская область, верховный суд, рф
Происшествия, РОССИЯ, Общество , Московская область, Верховный суд, РФ
22:10 24.02.2026
 
Верховный суд обязал вернуть государству часть берега реки в Подмосковье

Верховный суд обязал вернуть государству часть берега реки Беленькой в Подмосковье

© fotolia.com / Sebastian DudaСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Верховный суд России обязал жительницу Московской области и коммерческую компанию вернуть в собственность государства участок берега реки Беленькой, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Собственница участка площадью 17,7 гектара, который охватил акваторию и берег реки Беленькой в Подмосковье, передала его в безвозмездное пользование фирме для ведения коммерческой деятельности. Прокуратура потребовала вернуть государству часть участка и снести незаконный постройки на нем, указав, что ответчица не оформила право на использование водного объекта и не согласовала размещение в его границах сооружений.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Однако апелляционная инстанция отменила решение в части возврата участка в собственность государства, сославшись на истечение срока исковой давности. Кассация с выводами суда второй инстанции согласилась.
"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила без изменения решение суда первой инстанции, указав, что срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда уполномоченные органы узнали о выбытии земельного участка из федеральной собственности", - сказали в пресс-службе.
ВС РФ на платформе Max уточнил, что включение акватории и берега в границы участка, переданного в частную собственность, прямо противоречит положениям Водного кодекса РФ, возведенная там постройка имеет признаки самовольной и подлежащей сносу, а эксплуатация водного объекта в коммерческих целях без оформления договора водопользования и необходимых согласований нарушает требования водного и природоохранного законодательства.
Как следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, жительница Подмосковья Вероника Сикорская в 2017 году безвозмездно передала ООО "Золотые караси" участок для организации отдыха на реке на платной основе, в том числе рыбной ловли. По иску прокурора суд первой инстанции истребовал в собственность государства 11,4 гектара, обязал ответчиков оформить право пользования акваторией реки на оставшемся у них участке и снести постройку, а также запретил фирме оказывать платный речной отдых до получения разрешительных документов.
Судейский молоток
Суд назначил экспертизу в споре Тюменского НПЗ со страховщиками
17:54
 
ПроисшествияРОССИЯОбществоМосковская областьВерховный судРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала