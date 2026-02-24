https://1prime.ru/20260224/suda-867772953.html
Время ожидания захода судов в порты Финского залива выросло до пяти дней
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. В связи со сложной ледовой обстановкой в Финском заливе российские и зарубежные суда ожидают захода в порты Санкт-Петербург и Приморск до четырёх-пяти дней, а не заходят сразу по прибытию, как было ранее, рассказал РИА Новости гендиректор морского контейнерного оператора "Аврора Лайн" Алексей Парилов. В течение последних недель в Европе и европейской части России стояли экстремальные морозы. Впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см. Как отмечали в "Росатоме", прогноз погоды неутешителен, возникла реальная угроза судоходству. "Ситуация сходна с зимой 2010-2011, когда во льдах ждали захода в порт тогда еще суда глобальных контейнерных линий. В этом году ухудшение ледовой обстановки развивалось стремительно, многие суда были уже в транзите. Я знаю о случаях, когда экипажи контейнеровозов отказывались от следования в Санкт-Петербург и выгружали груз в промежуточном порту. … Сейчас суда не намертво стоят, но время на судозаходы увеличилось до четырёх-пяти дней. Обычно к причалу нас вели сразу по прибытию на рейд", - рассказал Парилов. По его словам, связано это с необходимостью дополнительной поддержки операций со стороны ледоколов. "Администрация и службы порта (Санкт-Петербург – ред.) настроены очень лояльно к судовладельцам и стремятся максимально помочь в сложившейся ситуации. Мы ускоряли судно, чтобы успеть до возможных ограничений, но тем не менее простояли несколько дней во льдах в ожидании захода. Ситуация усугубляется тем, что многие контейнерные суда, которые сегодня обслуживают Санкт-Петербург, не обладают ледовым классом и требуют дополнительную поддержку со стороны ледоколов для навигации в заливе", - сообщил глава "Аврора Лайн". Парилов отметил, что в ожидании судозаходов находятся не только российские суда, но и зарубежные. Согласно данным портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic, на данный момент в порту Санкт-Петербург находятся порядка 74 судов, свыше 50 ожидают захода в порт. Еще четыре судна находятся в порту Приморск, также шесть ожидают захода. Как сообщал Минтранс РФ в минувшую пятницу, атомный ледокол "Сибирь" прибыл в Финский залив и приступил к работе по проводке судов в морском порту Приморск. Как отмечал глава министерства Андрей Никитин, ведомство совместно с Минэнерго и Минпромторгом взаимодействуют по координации с основными грузовладельцами графиков поставки грузов в морские порты Финского залива в складывающихся ледовых условиях.
