https://1prime.ru/20260224/taurus-867776340.html
2026-02-24T15:56+0300
2026-02-24T15:56+0300
БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus. "Я могу только повторить, что (поставка ракет - ред.) Taurus не решит и не закончит эту войну", - заявил Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk. В этой связи он предположил, что передача Украине ракет Taurus лишь приведет к эскалации. "Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку", - резюмировал Писториус. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
15:56 24.02.2026
 
В Германии исключили поставки Украине дальнобойных ракет Taurus

Глава Минобороны ФРГ Писториус подтвердил отказ от поставок на Украину ракет Taurus

© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashinaКрылатая ракета Taurus KEPD-350
Крылатая ракета Taurus KEPD-350 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Крылатая ракета Taurus KEPD-350. Архивное фото
© CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina
БЕРЛИН, 24 фев - ПРАЙМ. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что власти Германии по-прежнему исключают поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.
"Я могу только повторить, что (поставка ракет - ред.) Taurus не решит и не закончит эту войну", - заявил Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
В этой связи он предположил, что передача Украине ракет Taurus лишь приведет к эскалации. "Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку", - резюмировал Писториус.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
