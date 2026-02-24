https://1prime.ru/20260224/telegram--867771469.html

В Кремле ответили на вопрос о Telegram

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации мессенджера Telegram сотрудничать с властями РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными", - сказал Песков журналистам.

