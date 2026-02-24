Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о Telegram - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации мессенджера Telegram сотрудничать с властями РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными", - сказал Песков журналистам.
13:17 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации мессенджера Telegram сотрудничать с властями РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны. И на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными", - сказал Песков журналистам.
ФСБ заявила об угрозе жизни российских военных из-за Telegram
21 февраля, 09:07
 
