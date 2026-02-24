https://1prime.ru/20260224/telegram-867778986.html

В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с профильными ведомствами по противодействию террористическим угрозам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. "Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией", - сказал Свинцов. Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание профильного комитета Госдумы, в ходе которого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о наличии у ФСБ неопровержимой информации об использовании мессенджера Telegram для управления террористическими ячейками на территории России. Сама ФСБ в субботу сообщила: есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. В свою очередь Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram, в связи с этим к мессенджеру применяются ограничения - замедлена загрузка "тяжелых" файлов.

