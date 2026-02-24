Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260224/telegram-867778986.html
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией
Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T17:21+0300
2026-02-24T17:21+0300
политика
россия
технологии
общество
украина
максут шадаев
telegram
фсб
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867605119_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_702284c60d4a20f2ad76571f4c5d6385.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с профильными ведомствами по противодействию террористическим угрозам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. "Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией", - сказал Свинцов. Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание профильного комитета Госдумы, в ходе которого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о наличии у ФСБ неопровержимой информации об использовании мессенджера Telegram для управления террористическими ячейками на территории России. Сама ФСБ в субботу сообщила: есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. В свою очередь Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram, в связи с этим к мессенджеру применяются ограничения - замедлена загрузка "тяжелых" файлов.
https://1prime.ru/20260224/telegram--867771469.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867605119_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5a6d88f9ffb50025a30a7b48960f11c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, общество , украина, максут шадаев, telegram, фсб, госдума
Политика, РОССИЯ, Технологии, Общество , УКРАИНА, Максут Шадаев, Telegram, ФСБ, Госдума
17:21 24.02.2026
 
В Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией

РИА Новости: в Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Telegram может быть признан в России экстремистской организацией, если администрация мессенджера в ближайшие полтора месяца не начнет взаимодействовать с профильными ведомствами по противодействию террористическим угрозам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией", - сказал Свинцов.
Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание профильного комитета Госдумы, в ходе которого глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о наличии у ФСБ неопровержимой информации об использовании мессенджера Telegram для управления террористическими ячейками на территории России.
Сама ФСБ в субботу сообщила: есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. В свою очередь Роскомнадзор указывал на систематические нарушения российских законов со стороны Telegram, в связи с этим к мессенджеру применяются ограничения - замедлена загрузка "тяжелых" файлов.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о Telegram
13:17
 
ПолитикаРОССИЯТехнологииОбществоУКРАИНАМаксут ШадаевTelegramФСБГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала