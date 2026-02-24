https://1prime.ru/20260224/torg-867785150.html
Фондовые индексы США растут после выхода макростатистики
https://cdnn.1prime.ru/img/83390/19/833901997_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d75cd45126007f349095328cf87a46bc.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут после выхода макроэкономической статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,82%, до 49 205,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,89%, до 22 828,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 878,36 пункта. Ранее во вторник были опубликованы данные об индексе "потребительского доверия" в США. Аналитическая компания Conference Board сообщила, что показатель в феврале вырос до 91,2 пункта с пересмотренного показателя января в 89 пунктов. Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 4,8 пункта по сравнению с пересмотренным значением января, до 72 пунктов. Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции американской компании Advanced Micro Devices (AMD) во вторник растут в цене на 7,7% после заключения соглашения с Meta (ее деятельность запрещена в России как экстремистская), которая может оцениваться в десятки миллиардов долларов. Кроме того, Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, заявил, что инвестирует 12 миллиардов долларов на строительство комплексов центров обработки данных (ЦОДов) в штате Луизиана в США. Бумаги компании дорожают на 1%.
https://1prime.ru/20260224/mosbirzha-867761953.html
