Фондовые индексы США растут после выхода макростатистики

Фондовые индексы США растут после выхода макростатистики

2026-02-24T20:21+0300

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут после выхода макроэкономической статистики и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.34 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивается на 0,82%, до 49 205,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,89%, до 22 828,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 878,36 пункта. Ранее во вторник были опубликованы данные об индексе "потребительского доверия" в США. Аналитическая компания Conference Board сообщила, что показатель в феврале вырос до 91,2 пункта с пересмотренного показателя января в 89 пунктов. Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос на 4,8 пункта по сравнению с пересмотренным значением января, до 72 пунктов. Трейдеры также оценивают корпоративные новости. Акции американской компании Advanced Micro Devices (AMD) во вторник растут в цене на 7,7% после заключения соглашения с Meta (ее деятельность запрещена в России как экстремистская), которая может оцениваться в десятки миллиардов долларов. Кроме того, Amazon, один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, заявил, что инвестирует 12 миллиардов долларов на строительство комплексов центров обработки данных (ЦОДов) в штате Луизиана в США. Бумаги компании дорожают на 1%.

