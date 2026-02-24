Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт

https://1prime.ru/20260224/tramp-867755616.html
2026-02-24T01:43+0300
2026-02-24T01:43+0300
2026-02-24T02:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867755616.jpg?1771888440
ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продолжит осуществлять свою политику по введению импортных пошлин вне зависимости от постановления Верховного суда, поделился мнением в интервью РИА Новости директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%. "На самом деле, у Трампа будет достаточно свободы для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми пошлинами", - сказал Шостак. Он отметил, что Трамп и его юристы постараются продолжить нынешнюю политику в рамках тех полномочий, которые есть у него как у президента. Шостак подчеркнул, что, поскольку у Трампа достаточно инструментов для введения пошлин, его оппонентам потребуется подавляющее большинство голосов в конгрессе для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. "В этой связи я полагаю, что в целом решение Верховного суда окажет очень ограниченное влияние на экономику и торговый баланс США, а также на мировую экономику в целом", - добавил эксперт. Трамп заявил 20 февраля, что ему не нужно получать одобрение конгресса США для введения импортных пошлин.
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, конгресс сша
