Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт - 24.02.2026, ПРАЙМ
Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт
2026-02-24T01:43+0300
2026-02-24T02:14+0300
ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продолжит осуществлять свою политику по введению импортных пошлин вне зависимости от постановления Верховного суда, поделился мнением в интервью РИА Новости директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%. "На самом деле, у Трампа будет достаточно свободы для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми пошлинами", - сказал Шостак. Он отметил, что Трамп и его юристы постараются продолжить нынешнюю политику в рамках тех полномочий, которые есть у него как у президента. Шостак подчеркнул, что, поскольку у Трампа достаточно инструментов для введения пошлин, его оппонентам потребуется подавляющее большинство голосов в конгрессе для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. "В этой связи я полагаю, что в целом решение Верховного суда окажет очень ограниченное влияние на экономику и торговый баланс США, а также на мировую экономику в целом", - добавил эксперт. Трамп заявил 20 февраля, что ему не нужно получать одобрение конгресса США для введения импортных пошлин.
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд, конгресс сша
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Конгресс США
01:43 24.02.2026 (обновлено: 02:14 24.02.2026)
 
Трамп продолжит вводить пошлины, заявил эксперт

РИА Новости: Шостак уверен, что у Трампа будет возможность вводить пошлины

ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продолжит осуществлять свою политику по введению импортных пошлин вне зависимости от постановления Верховного суда, поделился мнением в интервью РИА Новости директор инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил часть своих импортных пошлин, не позволяет ему этого делать. Позднее Трамп сообщил о повышении введенных им ранее пошлин против всех стран мира с 10% до 15%.
"На самом деле, у Трампа будет достаточно свободы для того, чтобы на законных основаниях продолжать эксперименты с новыми пошлинами", - сказал Шостак.
Он отметил, что Трамп и его юристы постараются продолжить нынешнюю политику в рамках тех полномочий, которые есть у него как у президента.
Шостак подчеркнул, что, поскольку у Трампа достаточно инструментов для введения пошлин, его оппонентам потребуется подавляющее большинство голосов в конгрессе для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.
"В этой связи я полагаю, что в целом решение Верховного суда окажет очень ограниченное влияние на экономику и торговый баланс США, а также на мировую экономику в целом", - добавил эксперт.
Трамп заявил 20 февраля, что ему не нужно получать одобрение конгресса США для введения импортных пошлин.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный судКонгресс США
 
 
