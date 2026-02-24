Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом ищет новые способы введения пошлин, пишут СМИ - 24.02.2026
Белый дом ищет новые способы введения пошлин, пишут СМИ
Белый дом ищет новые способы введения пошлин, пишут СМИ - 24.02.2026, ПРАЙМ
Белый дом ищет новые способы введения пошлин, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд на прошлой неделе заблокировал многие из уже... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T02:52+0300
2026-02-24T03:13+0300
02:52 24.02.2026 (обновлено: 03:13 24.02.2026)
 
Белый дом ищет новые способы введения пошлин, пишут СМИ

Politico: администрация Трампа ищет новые способы введения пошлин

ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа ищет новые способы введения пошлин после того, как Верховный суд на прошлой неделе заблокировал многие из уже введенных тарифов, сообщает издание Politico.
На прошлой неделе Верховный суд принял решение, согласно которому со вторника США перестанут взимать пошлины на некоторые товары, введенные президентом Трампом в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
"Новые тарифы могут распространиться на такие отрасли, как производство крупноформатных аккумуляторов, чугунных и железных фитингов, полимерных труб, промышленных химикатов, а также оборудования для электросетей и телекоммуникаций", - сообщает издание.
Как уточняет газета, помимо новых секторов, команда Трампа может ускорить введение пошлин в других областях, включая полупроводники, фармацевтику, беспилотные летательные аппараты, промышленных роботов и поликремний, который используется в солнечных панелях.
Новые пошлины будут введены на основании Раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года, говорится в сообщении СМИ. Он наделяет президента более широкими полномочиями: вводить любые ограничения на импорт (квоты или пошлины), если выяснится, что этот импорт угрожает национальной безопасности США.
 
