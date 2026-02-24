Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп в обращении к конгрессу объявит новые пути по борьбе с ростом цен
Трамп в обращении к конгрессу объявит новые пути по борьбе с ростом цен
экономика
мировая экономика
сша
fox news
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером в ходе обращения к конгрессу объявит о новых мерах по снижению стоимости жизни и поддержке американских семей, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Он вновь расскажет истории обычных американцев, которые напрямую выигрывают от его политики, и сделает несколько новых политических заявлений, чтобы продолжить борьбу с кризисом доступности", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News. По ее словам, среди приглашенных гостей будут "мужчины и женщины, служившие в вооруженных силах США", а также граждане, которые, как утверждает администрация, уже ощутили эффект от принятых администрацией решений. В частности, она упомянула официантку из Пенсильвании Меган Хемпхаузер, которая вместе с супругом, по словам Левитт, "напрямую выигрывает от политики отмены налога на чаевые и сверхурочные", и "в этом налоговом сезоне получит более 5 тысяч долларов возврата". Пресс-секретарь также заявила, что президент намерен представить позитивные экономические показатели и дальнейшие шаги по повышению благосостояния граждан. Обращение о положении страны - это ежегодное предусмотренное Конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
сша
мировая экономика, сша, fox news, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Fox News, Дональд Трамп
17:33 24.02.2026
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник вечером в ходе обращения к конгрессу объявит о новых мерах по снижению стоимости жизни и поддержке американских семей, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Он вновь расскажет истории обычных американцев, которые напрямую выигрывают от его политики, и сделает несколько новых политических заявлений, чтобы продолжить борьбу с кризисом доступности", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
По ее словам, среди приглашенных гостей будут "мужчины и женщины, служившие в вооруженных силах США", а также граждане, которые, как утверждает администрация, уже ощутили эффект от принятых администрацией решений. В частности, она упомянула официантку из Пенсильвании Меган Хемпхаузер, которая вместе с супругом, по словам Левитт, "напрямую выигрывает от политики отмены налога на чаевые и сверхурочные", и "в этом налоговом сезоне получит более 5 тысяч долларов возврата".
Пресс-секретарь также заявила, что президент намерен представить позитивные экономические показатели и дальнейшие шаги по повышению благосостояния граждан.
Обращение о положении страны - это ежегодное предусмотренное Конституцией послание президента конгрессу США, в котором глава государства подводит итоги года, оценивает ситуацию в стране и обозначает основные приоритеты и инициативы своей администрации на перспективу.
