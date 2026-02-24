https://1prime.ru/20260224/tsb-867781146.html

ЦБ объявил официальные курсы валют на среду

24.02.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальные курсы валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,43 копейки - до 11,1172 рубля, курс доллара снизился - на 11,77 копейки, до 76,6342... | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,43 копейки - до 11,1172 рубля, курс доллара снизился - на 11,77 копейки, до 76,6342 рубля, евро вырос - на 29,88 копейки, до 90,5821 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

