https://1prime.ru/20260224/tsb-867781146.html
ЦБ объявил официальные курсы валют на среду
ЦБ объявил официальные курсы валют на среду - 24.02.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальные курсы валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,43 копейки - до 11,1172 рубля, курс доллара снизился - на 11,77 копейки, до 76,6342... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T18:01+0300
2026-02-24T18:01+0300
2026-02-24T18:01+0300
экономика
рынок
рф
сша
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860388966_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_97ae572e39d129ac84a15017c2bc2aef.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,43 копейки - до 11,1172 рубля, курс доллара снизился - на 11,77 копейки, до 76,6342 рубля, евро вырос - на 29,88 копейки, до 90,5821 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20260224/tsb-867758500.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860388966_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_fd474f2b6d02ab43b9071249d4b285db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, сша, банк россия
Экономика, Рынок, РФ, США, банк Россия
ЦБ объявил официальные курсы валют на среду
Официальный курс юаня на среду - 11,12 руб, доллара - 76,63 руб, евро - 90,58 руб
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 2,43 копейки - до 11,1172 рубля, курс доллара снизился - на 11,77 копейки, до 76,6342 рубля, евро вырос - на 29,88 копейки, до 90,5821 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США
на Мосбиржу ЦБ РФ
с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ Китая сохранил основную ставку по кредитам первоклассным заемщикам