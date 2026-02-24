Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентов - 24.02.2026
Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентов
АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентных пунктов и превысил 10 миллиардов долларов, а уровень внешней зависимости в отрасли снизился с 80% до 20%, заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "В прошлом году наш экспорт в сфере обороны вырос на 48 процентных пунктов и превысил 10 миллиардов долларов... Уровень внешней зависимости в отрасли снизился с 80% до 20%", - сказал Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию беспилотного морского аппарата Havelsan Sancar и ряда объектов военного назначения. По словам турецкого лидера, Турция сейчас не только обеспечивает потребности собственной армии, но и удовлетворяет запросы дружественных государств в сфере безопасности. Эрдоган подчеркнул, что республика входит в число десяти стран, способных самостоятельно строить военные корабли. Президент также сообщил, что в 2024 году Турция рассчитывала довести экспорт оборонной продукции до 11 миллиардов долларов. К концу 2025 года общий объем реализуемых в республике проектов ВПК, по его данным, составил 100 миллиардов долларов, а их количество достигло 1,4 тысячи. Эрдоган отметил, что развитие отрасли стало возможным благодаря ставке на молодежь и формированию устойчивой технологической экосистемы, ориентированной на критически важные разработки.
мировая экономика, промышленность, реджеп тайип эрдоган, турция
Экономика, Мировая экономика, Промышленность, Реджеп Тайип Эрдоган, ТУРЦИЯ
17:27 24.02.2026
 
Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентов

Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48% и превысил $10 млрд - Эрдоган

Флаг Турции
Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентных пунктов и превысил 10 миллиардов долларов, а уровень внешней зависимости в отрасли снизился с 80% до 20%, заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"В прошлом году наш экспорт в сфере обороны вырос на 48 процентных пунктов и превысил 10 миллиардов долларов... Уровень внешней зависимости в отрасли снизился с 80% до 20%", - сказал Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию беспилотного морского аппарата Havelsan Sancar и ряда объектов военного назначения.
По словам турецкого лидера, Турция сейчас не только обеспечивает потребности собственной армии, но и удовлетворяет запросы дружественных государств в сфере безопасности. Эрдоган подчеркнул, что республика входит в число десяти стран, способных самостоятельно строить военные корабли.
Президент также сообщил, что в 2024 году Турция рассчитывала довести экспорт оборонной продукции до 11 миллиардов долларов. К концу 2025 года общий объем реализуемых в республике проектов ВПК, по его данным, составил 100 миллиардов долларов, а их количество достигло 1,4 тысячи.
Эрдоган отметил, что развитие отрасли стало возможным благодаря ставке на молодежь и формированию устойчивой технологической экосистемы, ориентированной на критически важные разработки.
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
16:50
 
Экономика Мировая экономика Промышленность Реджеп Тайип Эрдоган ТУРЦИЯ
 
 
