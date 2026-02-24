https://1prime.ru/20260224/turtsiya-867779125.html

Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентов

Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентов

АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Экспорт оборонной продукции Турции в 2025 году вырос на 48 процентных пунктов и превысил 10 миллиардов долларов, а уровень внешней зависимости в отрасли снизился с 80% до 20%, заявил во вторник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "В прошлом году наш экспорт в сфере обороны вырос на 48 процентных пунктов и превысил 10 миллиардов долларов... Уровень внешней зависимости в отрасли снизился с 80% до 20%", - сказал Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию беспилотного морского аппарата Havelsan Sancar и ряда объектов военного назначения. По словам турецкого лидера, Турция сейчас не только обеспечивает потребности собственной армии, но и удовлетворяет запросы дружественных государств в сфере безопасности. Эрдоган подчеркнул, что республика входит в число десяти стран, способных самостоятельно строить военные корабли. Президент также сообщил, что в 2024 году Турция рассчитывала довести экспорт оборонной продукции до 11 миллиардов долларов. К концу 2025 года общий объем реализуемых в республике проектов ВПК, по его данным, составил 100 миллиардов долларов, а их количество достигло 1,4 тысячи. Эрдоган отметил, что развитие отрасли стало возможным благодаря ставке на молодежь и формированию устойчивой технологической экосистемы, ориентированной на критически важные разработки.

