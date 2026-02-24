https://1prime.ru/20260224/turtsiya-867779403.html

Турция ознакомилась с заявлением о подрыве "Турецкого" и "Голубого" потоков

Турция ознакомилась с заявлением о подрыве "Турецкого" и "Голубого" потоков

АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Турция ознакомилась с заявлением президента РФ Владимира Путина о наличии информации по подготовке возможного подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток", дальнейшая координация при необходимости будет вестись в закрытом формате, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны. Ранее во вторник Путин на заседании коллегии ФСБ России заявил о поступивших данных о возможной подготовке диверсий на этих трубопроводах. "Увидели по СМИ заявление. Дальнейшая координация, при возникновении такой необходимости, уже будет происходить между сторонами закрыто. Этот процесс вне комментариев", - сказал собеседник агентства. "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. "Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

