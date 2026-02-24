Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в манерах Мединского - 24.02.2026
"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в манерах Мединского
"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в манерах Мединского - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в манерах Мединского
Руководитель российской делегации в ходе переговоров между Россией, США и Украиной в Женеве строго придерживался условий мирного соглашения с Киевом,... | 24.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Руководитель российской делегации в ходе переговоров между Россией, США и Украиной в Женеве строго придерживался условий мирного соглашения с Киевом, определенных в 2024 году президентом Владимиром Путиным, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Я видел Мединского в деле. Он всегда осторожен и вежлив. Не думаю, что за все время переговоров он хоть раз повысил голос, использовал ненормативную лексику, стучал кулаком по столу или делал что-то, что могло бы показаться неуместным или вызывающим. Но суть в том, что он ни на шаг не отступил от своей позиции. Он совершенно ясно дал понять, что Россия будет настаивать на своих требованиях — тех требованиях, которые Путин изложил в своем выступлении перед сотрудниками Министерства иностранных дел 14 июня 2024 года", — заявил эксперт.По его оценке, глава российской делегации сумел донести дом украинской стороны, ранее предложенные ей условия мирного соглашения не подлежат пересмотру."Я уверен, что американцы в Анкоридже согласились с русскими. Украинцы должны как минимум уйти из Донбасса. А они до сих пор категорически отказываются это делать. Россияне заявили, что будут придерживаться этой договоренности, какой бы она ни была. Я уверен, что Мединский донес эту мысль до украинцев, и он совершенно ясно дал понять, что Донбасс не подлежит обсуждению, что украинцы должны полностью уйти из региона. Идеи о демилитаризованных зонах свободной торговли в Донбассе совершенно неприемлемы для Москвы, и Россия не готова обсуждать статус Запорожской АЭС", — отметил Меркурис.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые консультации рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Участники обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США. После второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".Третий раунд переговоров по мирному урегулированию состоялся в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры были трудными, но конструктивными. Он отметил, что новая встреча по Украине намечена на ближайшее будущее.По данным источника РИА Новости, представители стран никаких документов подписали. Окончательной информации о месте и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
"Кулаком по столу". На Западе заметили важную деталь в манерах Мединского

Аналитик Меркурис: Мединский донес до Украины, что РФ не изменит свои требования

Политика
 
 
