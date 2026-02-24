Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина
Политика
"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина
"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина
2026-02-24T03:22+0300
2026-02-24T03:24+0300
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Назначение Владимира Мединского во главе делегации на переговорах в Женеве стало сигналом о том, что в случае отказа Украины от сделки, ее могут уничтожить, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Участие Мединского в переговорах в Женеве показывает, что &lt;…&gt; настало время говорить на чистоту. Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. &lt;…&gt; Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение", — заявил эксперт.По его мнению, Украина зря надеется, что сможет оказать влияние на позицию российской стороны."Украине пора действовать. Украинцы же все еще считают, что у них есть рычаги для ведения переговоров. &lt;…&gt; Но позиция России не изменится. И посмотрите, Трамп говорит, что Зеленскому лучше согласиться на сделку. &lt;…&gt; Очевидно, что на столе переговоров есть предложение, которое Россия готова принять", — пояснил аналитик.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошло несколько закрытых встреч рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по поводу мирного урегулирования. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что встречи были сложными, но проходили в деловой атмосфере. Он также сообщил, что новая встреча по Украине запланирована в недалеком будущем.Как сообщил источник РИА Новости, никаких документов на переговорах не подписывали. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени предстоящих встреч, но диалог будет продолжен.
Политика
03:22 24.02.2026 (обновлено: 03:24 24.02.2026)
 
"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина

Аналитик Риттер: Россия дала понять, что Украина может быть уничтожена

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Назначение Владимира Мединского во главе делегации на переговорах в Женеве стало сигналом о том, что в случае отказа Украины от сделки, ее могут уничтожить, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Участие Мединского в переговорах в Женеве показывает, что <…> настало время говорить на чистоту. Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. <…> Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение", — заявил эксперт.
По его мнению, Украина зря надеется, что сможет оказать влияние на позицию российской стороны.
"Украине пора действовать. Украинцы же все еще считают, что у них есть рычаги для ведения переговоров. <…> Но позиция России не изменится. И посмотрите, Трамп говорит, что Зеленскому лучше согласиться на сделку. <…> Очевидно, что на столе переговоров есть предложение, которое Россия готова принять", — пояснил аналитик.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошло несколько закрытых встреч рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по поводу мирного урегулирования. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что встречи были сложными, но проходили в деловой атмосфере. Он также сообщил, что новая встреча по Украине запланирована в недалеком будущем.
Как сообщил источник РИА Новости, никаких документов на переговорах не подписывали. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени предстоящих встреч, но диалог будет продолжен.
ПолитикаУКРАИНАЖЕНЕВАСШАВладимир МединскийСкотт РиттерРОССИЯ
 
 
