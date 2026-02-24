https://1prime.ru/20260224/ukraina-867756560.html

"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина

"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Ее уничтожат". На Западе рассказали, какой сигнал получили США и Украина

Назначение Владимира Мединского во главе делегации на переговорах в Женеве стало сигналом о том, что в случае отказа Украины от сделки, ее могут уничтожить,... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T03:22+0300

2026-02-24T03:22+0300

2026-02-24T03:24+0300

политика

украина

женева

сша

владимир мединский

скотт риттер

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Назначение Владимира Мединского во главе делегации на переговорах в Женеве стало сигналом о том, что в случае отказа Украины от сделки, ее могут уничтожить, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный аналитик, отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер."Участие Мединского в переговорах в Женеве показывает, что <…> настало время говорить на чистоту. Это также сигнал для США о том, что Украина должна сдаться или ее уничтожат. <…> Это значит, что русские уже определили, каким должно быть дипломатическое решение", — заявил эксперт.По его мнению, Украина зря надеется, что сможет оказать влияние на позицию российской стороны."Украине пора действовать. Украинцы же все еще считают, что у них есть рычаги для ведения переговоров. <…> Но позиция России не изменится. И посмотрите, Трамп говорит, что Зеленскому лучше согласиться на сделку. <…> Очевидно, что на столе переговоров есть предложение, которое Россия готова принять", — пояснил аналитик.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошло несколько закрытых встреч рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного Соединёнными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля состоялся третий раунд переговоров по поводу мирного урегулирования. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что встречи были сложными, но проходили в деловой атмосфере. Он также сообщил, что новая встреча по Украине запланирована в недалеком будущем.Как сообщил источник РИА Новости, никаких документов на переговорах не подписывали. На данный момент нет конкретной информации о месте и времени предстоящих встреч, но диалог будет продолжен.

https://1prime.ru/20260220/peregovory-867675155.html

украина

женева

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, женева, сша, владимир мединский, скотт риттер, россия