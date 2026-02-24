https://1prime.ru/20260224/ukraina-867760133.html
В МИД России сделали заявление о претензиях Зеленского на обладание ЯО
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Претензии Владимира Зеленского на обладание Украиной ядерным арсеналом вызвали у России тревогу, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД."Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом", — заявила она.По словам представителя МИД, риторика Зеленского о ядерном оружии разрушила три основных принципа украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы страны.Ранее Захарова заявила, что начало СВО было своевременным и обоснованным. Она также подчеркнула, что на Украине стали обыденными репрессии против верующих, внедрение дискриминационных законов, а также прославление "преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев".
