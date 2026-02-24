Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД России сделали заявление о претензиях Зеленского на обладание ЯО - 24.02.2026
Политика
https://1prime.ru/20260224/ukraina-867760133.html
В МИД России сделали заявление о претензиях Зеленского на обладание ЯО
Претензии Владимира Зеленского на обладание Украиной ядерным арсеналом вызвали у России тревогу, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:10+0300
2026-02-24T07:12+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Претензии Владимира Зеленского на обладание Украиной ядерным арсеналом вызвали у России тревогу, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД."Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом", — заявила она.По словам представителя МИД, риторика Зеленского о ядерном оружии разрушила три основных принципа украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы страны.Ранее Захарова заявила, что начало СВО было своевременным и обоснованным. Она также подчеркнула, что на Украине стали обыденными репрессии против верующих, внедрение дискриминационных законов, а также прославление "преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев".
украина
украина, владимир зеленский, ядерное оружие, мария захарова, мид, россия
Политика
07:10 24.02.2026 (обновлено: 07:12 24.02.2026)
 
В МИД России сделали заявление о претензиях Зеленского на обладание ЯО

Захарова: заявления Зеленского об обладании ЯО вызвали обеспокоенность у РФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Претензии Владимира Зеленского на обладание Украиной ядерным арсеналом вызвали у России тревогу, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД.
"Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом", — заявила она.
По словам представителя МИД, риторика Зеленского о ядерном оружии разрушила три основных принципа украинской государственности — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы страны.
Ранее Захарова заявила, что начало СВО было своевременным и обоснованным. Она также подчеркнула, что на Украине стали обыденными репрессии против верующих, внедрение дискриминационных законов, а также прославление "преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев".
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Захарова назвала заявления Зеленского о переносе выборов бредом больного
14 февраля, 17:13
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленскийядерное оружиеМария ЗахароваМИДРОССИЯ
 
 
