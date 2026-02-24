https://1prime.ru/20260224/ukraina-867768330.html
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине
Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T11:39+0300
2026-02-24T11:39+0300
2026-02-24T11:39+0300
энергетика
мировая экономика
украина
словакия
венгрия
роберт фицо
владимир зеленский
виктор орбан
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены. "Нетрудно догадаться о последствиях для Украины – ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии", - сказал Гусев. По его мнению, киевский режим не сможет оказать какого-либо давления на премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, однако это сделают европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского. "Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
украина
словакия
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_104:0:1395:968_1920x0_80_0_0_d6f45c9d475abb360b5cc1064b055665.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, словакия, венгрия, роберт фицо, владимир зеленский, виктор орбан, ран
Энергетика, Мировая экономика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, РАН
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине
Профессор РАН Гусев: энергоколлапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо
заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине
в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
"Нетрудно догадаться о последствиях для Украины – ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии", - сказал Гусев.
По его мнению, киевский режим не сможет оказать какого-либо давления на премьер-министров Венгрии Виктора Орбана
и Словакии Роберта Фицо, однако это сделают европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского
.
"Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.