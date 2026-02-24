Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине - 24.02.2026
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине
Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T11:39+0300
2026-02-24T11:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены. "Нетрудно догадаться о последствиях для Украины – ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии", - сказал Гусев. По его мнению, киевский режим не сможет оказать какого-либо давления на премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, однако это сделают европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского. "Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт. Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
11:39 24.02.2026
 
Эксперт оценил решение Словакии прекратить поставки электроэнергии Украине

Профессор РАН Гусев: энергоколлапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Энергетический коллапс на Украине может усугубиться из-за решения Словакии вслед за Венгрией остановить поставки электроэнергии в Киев, высказал мнение в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев.
В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия с понедельника прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" не были восстановлены.
"Нетрудно догадаться о последствиях для Украины – ее энергетические мощности фактически исчерпаны и повреждены. Это серьезно ударит по энергообеспеченности Украины, там коллапс, и он усугубится. Венгрия поставляла до 40% всей необходимой Украине электроэнергии", - сказал Гусев.
По его мнению, киевский режим не сможет оказать какого-либо давления на премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, однако это сделают европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского.
"Европа в лице европейских лидеров надавит на Зеленского, посоветует ему возобновить транзит нефти через трубопровод "Дружба", а Словакия через какое-то время начнет поставки электроэнергии, потому что Украина без нее сейчас не выживет", - считает эксперт.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
 
ЭнергетикаМировая экономикаУКРАИНАСЛОВАКИЯВЕНГРИЯРоберт ФицоВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанРАН
 
 
