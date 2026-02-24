Экономист назвал сроки сохранения ограничений на вывод валюты из Украины
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны сохранятся минимум два года после завершения конфликта.
"Международный валютный фонд и международные партнеры дают нам валюту… Если национальный банк будет разрешать выводить эти деньги за границу, зачем же они нам их дают? Поэтому нужно их оставлять. Я уверен, что минимум два года после завершения войны они (ограничения на вывод валюты – ред.) будут оставаться и далее", - сказал Черный в эфире украинского портала "Новости.Live".
Эксперт добавил, что это связано также с тем, что покинувшие Украину и не желающие возвращаться назад граждане хотели бы вывести свои средства за границу. По словам Черного, сейчас нацбанк Украины им этого не разрешает, в частности, существует запрет на вывод дивидендов, в том числе из банков иностранных компаний.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро - 50 гривен.