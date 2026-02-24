Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист назвал сроки сохранения ограничений на вывод валюты из Украины
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны сохранятся минимум два года после завершения конфликта. &quot;Международный валютный фонд и международные партнеры дают нам валюту… Если национальный банк будет разрешать выводить эти деньги за границу, зачем же они нам их дают? Поэтому нужно их оставлять. Я уверен, что минимум два года после завершения войны они (ограничения на вывод валюты – ред.) будут оставаться и далее&quot;, - сказал Черный в эфире украинского портала &quot;Новости.Live&quot;.Эксперт добавил, что это связано также с тем, что покинувшие Украину и не желающие возвращаться назад граждане хотели бы вывести свои средства за границу. По словам Черного, сейчас нацбанк Украины им этого не разрешает, в частности, существует запрет на вывод дивидендов, в том числе из банков иностранных компаний. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро - 50 гривен.
финансы, украина, мвф
Экономика, Финансы, УКРАИНА, МВФ
14:06 24.02.2026 (обновлено: 14:20 24.02.2026)
 
Экономист назвал сроки сохранения ограничений на вывод валюты из Украины

Черный: ограничения на вывод валюты из Украины сохранятся минимум 2 года после конфликта

© РИА Новости . Анжела БабенкоЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Анжела Бабенко
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Украины Руслан Черный заявил, что ограничения на вывод валюты из страны сохранятся минимум два года после завершения конфликта.

"Международный валютный фонд и международные партнеры дают нам валюту… Если национальный банк будет разрешать выводить эти деньги за границу, зачем же они нам их дают? Поэтому нужно их оставлять. Я уверен, что минимум два года после завершения войны они (ограничения на вывод валюты – ред.) будут оставаться и далее", - сказал Черный в эфире украинского портала "Новости.Live".

Эксперт добавил, что это связано также с тем, что покинувшие Украину и не желающие возвращаться назад граждане хотели бы вывести свои средства за границу. По словам Черного, сейчас нацбанк Украины им этого не разрешает, в частности, существует запрет на вывод дивидендов, в том числе из банков иностранных компаний.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро - 50 гривен.
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Украина выполнила все требования по новой кредитной программе, заявил МВФ
19 февраля, 19:59
 
