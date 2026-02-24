https://1prime.ru/20260224/ukraina-867775519.html

Великобритания может присоединиться к кредитной линии ЕС для Украины

Великобритания может присоединиться к кредитной линии ЕС для Украины

ЛОНДОН, 24 фев - ПРАЙМ. Великобритания может присоединиться к кредитной линии Евросоюза для выделения 90 миллиардов евро Украине, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Кир Стармер на встрече лидеров так называемой "коалиции желающих". "Мы должны лучше справляться с первоочередными задачами, включая крайне необходимый кредит ЕС в размере 90 миллиардов, который был согласован незадолго до Рождества. Есть неплохой прогресс в планировании этого кредита, что может позволить Великобритании получить доступ к программе кредитования и стать ее частью, чтобы помочь Украине получить то, что ей нужно", - сказал Стармер. Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".

