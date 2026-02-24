"Нож в спину". На Западе предупредили о рисках для Украины
Politico: споры о территориях грозят беспорядками на Украине
Флаг Украины.
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. После заключения договоренностей с Россией на Украине возможны массовые волнения, пишет Politico.
"Нетрудно себе представить, что споры о сдаче земель очень скоро выйдут из-под контроля и выльются в беспорядки, а то и что похуже. Для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину", — говорится в публикации.
Также подчеркивается, что остро ощущается нехватка личного состава, а мобилизационные меры не пользуются поддержкой населения — все меньше граждан выражают готовность служить.
Еще одной серьезной проблемой стало усиливающееся недоверие жителей страны к западным политикам.
"Украинские оппозиционные политики отмечают, что нежелание служить подпитывается усугубляющимся впечатлением, что Запад готов вести опосредованную войну до последнего украинца", — пишет издание.
На прошлой неделе New York Times сообщала о росте числа украинцев, допускающих территориальные уступки ради достижения мира. При этом Зеленский, несмотря на изменения общественных настроений на Украине, продолжает выступать против вывода войск из Донбасса.
23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подразделения ВСУ должны покинуть Донбасс, что является ключевым условием Москвы. Помощник президента Юрий Ушаков ранее называл вывод украинских войск из Донбасса важной частью общего плана мирного урегулирования.