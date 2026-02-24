https://1prime.ru/20260224/ukraina-867789762.html
Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине
Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. По словам бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которых приводит украинский "24 Канал", руководство ВСУ стремится к скорейшему завершению боевых действий ввиду значительных потерь. "Украинские генералы, естественно, хотят завершить войну быстрее, потому что потери огромны", — сказал он. Кроме того, Джонсон добавил, что "не верит в переговоры" по урегулированию конфликта, отметив, что ситуация кажется "слишком отвлеченной и неясной".Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда Россия и Украина обменялись пленными по формуле "157 на 157".Кремль отметил, что США признали: без урегулирования территориальных вопросов в рамках формулы, согласованной на саммите в Аляске, добиться долгосрочного мирного соглашения не удастся. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров касательно мирного разрешения конфликта. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, заявил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по Украине должна состояться в ближайшем будущем.По информации от источника ПРАЙМ, представители стран не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о времени и месте новых встреч, но диалог будет продолжен.
