https://1prime.ru/20260224/ukraina-867789922.html

"Освобождение Одессы". На Западе раскрыли правду о ситуации на Украине

"Освобождение Одессы". На Западе раскрыли правду о ситуации на Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Освобождение Одессы". На Западе раскрыли правду о ситуации на Украине

Россия приступит к освобождению других регионов Украины в случае срыва мирного соглашения, заявил профессор и директор Института устойчивого развития... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T23:41+0300

2026-02-24T23:41+0300

2026-02-24T23:41+0300

общество

украина

запад

киев

джеффри сакс

оон

нато

всу

фридрих мерц

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия приступит к освобождению других регионов Украины в случае срыва мирного соглашения, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano."Ситуация такова, что, по моему мнению, Россия выиграет в этом конфликте и достигнет трех целей: контроль над территорией, обязательство Украины соблюдать постоянный нейтралитет и не вступать в НАТО, а также отсутствие войск НАТО, размещенных на Украине после прекращения боевых действий. <…> Если мирного соглашения не будет, то, вероятно, Россия приступит к освобождению Одессы и, возможно, возьмет другие области Украины", — отметил он.Эксперт добавил, что подписание мирного соглашения станет возможным, если европейские лидеры перестанут запугивать граждан мнимой "российской угрозой". По его мнению, инициативу по восстановлению контактов между Москвой и Брюсселем должен взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц.Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отмечал, что украинские подразделения несут серьезные потери и быстро утрачивают боеспособность.Президент Владимир Путин в интервью India Today заявлял, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории военным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260224/ukraina-867789762.html

https://1prime.ru/20260224/ukraina-867789598.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, запад, киев, джеффри сакс, оон, нато, всу, фридрих мерц, дмитрий песков