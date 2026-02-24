Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Освобождение Одессы". На Западе раскрыли правду о ситуации на Украине
"Освобождение Одессы". На Западе раскрыли правду о ситуации на Украине
общество , украина, запад, киев, джеффри сакс, оон, нато, всу, фридрих мерц, дмитрий песков
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия приступит к освобождению других регионов Украины в случае срыва мирного соглашения, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Ситуация такова, что, по моему мнению, Россия выиграет в этом конфликте и достигнет трех целей: контроль над территорией, обязательство Украины соблюдать постоянный нейтралитет и не вступать в НАТО, а также отсутствие войск НАТО, размещенных на Украине после прекращения боевых действий. <…> Если мирного соглашения не будет, то, вероятно, Россия приступит к освобождению Одессы и, возможно, возьмет другие области Украины", — отметил он.
Борис Джонсон - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Борис Джонсон сделал неожиданное заявление об Украине
Вчера, 23:40
Эксперт добавил, что подписание мирного соглашения станет возможным, если европейские лидеры перестанут запугивать граждан мнимой "российской угрозой". По его мнению, инициативу по восстановлению контактов между Москвой и Брюсселем должен взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отмечал, что украинские подразделения несут серьезные потери и быстро утрачивают боеспособность.
Президент Владимир Путин в интервью India Today заявлял, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории военным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Нож в спину". На Западе предупредили о рисках для Украины
Вчера, 23:38
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
