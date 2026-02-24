"Освобождение Одессы". На Западе раскрыли правду о ситуации на Украине
Сакс: без мирного соглашения Россия может освободить новые регионы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия приступит к освобождению других регионов Украины в случае срыва мирного соглашения, заявил профессор и директор Института устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
"Ситуация такова, что, по моему мнению, Россия выиграет в этом конфликте и достигнет трех целей: контроль над территорией, обязательство Украины соблюдать постоянный нейтралитет и не вступать в НАТО, а также отсутствие войск НАТО, размещенных на Украине после прекращения боевых действий. <…> Если мирного соглашения не будет, то, вероятно, Россия приступит к освобождению Одессы и, возможно, возьмет другие области Украины", — отметил он.
Эксперт добавил, что подписание мирного соглашения станет возможным, если европейские лидеры перестанут запугивать граждан мнимой "российской угрозой". По его мнению, инициативу по восстановлению контактов между Москвой и Брюсселем должен взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отмечал, что украинские подразделения несут серьезные потери и быстро утрачивают боеспособность.
Президент Владимир Путин в интервью India Today заявлял, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории военным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>