В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T08:02+0300

2026-02-24T08:02+0300

2026-02-24T08:33+0300

бизнес

ульяновск

росавиация

воздушный транспорт

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

ульяновск

Новости

