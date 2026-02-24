https://1prime.ru/20260224/ulyanovsk-867762107.html
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты - 24.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T08:02+0300
2026-02-24T08:02+0300
2026-02-24T08:33+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ульяновск, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Ульяновск, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Ульяновска