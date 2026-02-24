https://1prime.ru/20260224/ulyanovsk-867767709.html
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты - 24.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка"), сообщила Росавиация. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T11:20+0300
2026-02-24T11:20+0300
2026-02-24T11:20+0300
бизнес
ульяновск
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска ("Баратаевка"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Ульяновска ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ульяновск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ульяновск, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Ульяновск, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла временные ограничения на полеты в аэропорту Ульяновска