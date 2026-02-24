https://1prime.ru/20260224/uscherb-867774010.html
На Кубани оценили ущерб окружающей среде после ЧП с танкерами в 2024 году
На Кубани оценили ущерб окружающей среде после ЧП с танкерами в 2024 году
2026-02-24T14:44+0300
КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Кубани оценило в 34 миллиарда рублей ущерб животному миру в рамках слушания иска к владельцам и фрахтователю затонувших в декабре 2024 года в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края. Министерство природных ресурсов Краснодарского края требует взыскать ущерб с ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239"), а также с ООО "КамаТрансОйл" и "Кама Шиппинг" (владелец и фрахтователь судна "Волгонефть-212" соответственно). "События (ЧС в Керченском проливе - ред.) привели к уничтожению животного мира и среды их обитания на территории Анапского, Темрюкского района, города Новороссийска... Объектам животного мира, занесенным в красную книгу Краснодарского края, и иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, ущерб составил 34,122 миллиарда рублей", - сказала представитель минприроды Краснодарского края на заседании во вторник, попросив удовлетворить исковые требования в полном объеме. Она также добавила, что среди погибших были животные, занесенные в Красную книгу РФ и в Красную книгу Краснодарского края, и расчет ущерба проводился в соответствии со специальной методикой. Представитель истца также добавила, что в результате ЧП был причинен вред почве на особо охраняемой природной территории - озере Соленом. По ее словам, было установлено, что площадь загрязнения территории памятника природы нефтепродуктами составила 1336 квадратных метров. В пробах почвы было выявлено содержание нефтепродуктов. Согласно материалам суда, краевое министерство требует взыскать с ответчиков 34,22 миллиарда рублей общего ущерба окружающей среде и 30,725 миллиона рублей убытков бюджета Краснодарского края. Представитель ЗАО "Волгатранснефть" участвовала в судебном заседании в режиме видеосвязи и ходатайствовал о передаче дела по подсудности в арбитраж Москвы, а также о приостановлении производства по делу, мотивируя это тем, что региональный орган не вправе устанавливать собственные нормативы платы за вред окружающей среде. Представители других ответчиков - ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КамаТрансОйл" в суд не явились. Представитель Генпрокуратуры РФ поддержал заявленные истцом требования в полном объеме, сочтя их обоснованными и законными. Он также указал на то, что в передаче по подсудности аналогичного дела в суд Москвы ранее было отказано. Предварительное заседание по делу продолжится 17 марта. Ранее суды удовлетворили иски Росприроднадзора к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на сумму более 84,9 миллиарда рублей.
КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Министерство природных ресурсов Кубани оценило в 34 миллиарда рублей ущерб животному миру в рамках слушания иска к владельцам и фрахтователю затонувших в декабре 2024 года в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Краснодарского края.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края
требует взыскать ущерб с ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239"), а также с ООО "КамаТрансОйл" и "Кама Шиппинг" (владелец и фрахтователь судна "Волгонефть-212" соответственно).
"События (ЧС в Керченском проливе - ред.) привели к уничтожению животного мира и среды их обитания на территории Анапского, Темрюкского района, города Новороссийска... Объектам животного мира, занесенным в красную книгу Краснодарского края, и иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, ущерб составил 34,122 миллиарда рублей", - сказала представитель минприроды Краснодарского края на заседании во вторник, попросив удовлетворить исковые требования в полном объеме.
Она также добавила, что среди погибших были животные, занесенные в Красную книгу РФ
и в Красную книгу Краснодарского края, и расчет ущерба проводился в соответствии со специальной методикой.
Представитель истца также добавила, что в результате ЧП был причинен вред почве на особо охраняемой природной территории - озере Соленом. По ее словам, было установлено, что площадь загрязнения территории памятника природы нефтепродуктами составила 1336 квадратных метров. В пробах почвы было выявлено содержание нефтепродуктов.
Согласно материалам суда, краевое министерство требует взыскать с ответчиков 34,22 миллиарда рублей общего ущерба окружающей среде и 30,725 миллиона рублей убытков бюджета Краснодарского края.
Суд взыскал 49,46 млрд рублей с владельца и фрахтователя "Волгонефти-212"
Представитель ЗАО "Волгатранснефть" участвовала в судебном заседании в режиме видеосвязи и ходатайствовал о передаче дела по подсудности в арбитраж Москвы
, а также о приостановлении производства по делу, мотивируя это тем, что региональный орган не вправе устанавливать собственные нормативы платы за вред окружающей среде. Представители других ответчиков - ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КамаТрансОйл" в суд не явились.
Представитель Генпрокуратуры РФ поддержал заявленные истцом требования в полном объеме, сочтя их обоснованными и законными. Он также указал на то, что в передаче по подсудности аналогичного дела в суд Москвы ранее было отказано.
Предварительное заседание по делу продолжится 17 марта. Ранее суды удовлетворили иски Росприроднадзора
к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море
танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на сумму более 84,9 миллиарда рублей.