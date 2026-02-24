https://1prime.ru/20260224/uslugi-867776634.html
ВС обязал продавца возместить убытки покупателя из-за навязывания услуг
ВС обязал продавца возместить убытки покупателя из-за навязывания услуг
2026-02-24T15:59+0300
2026-02-24T15:59+0300
2026-02-24T15:59+0300
бизнес
россия
рф
москва
иркутская область
верховный суд
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Верховный суд России указал, что убытки покупателя из-за навязывания ему дополнительных услуг обязан возместить продавец, сообщила пресс-служба судебной инстанции. Поводом стало дело жителя Москвы, который купил автомобиль со скидкой при условии заключения дополнительных договоров, включая страхование жизни, у компании-партнера автосалона. После досрочного погашения кредита покупатель отказался от страховки и потребовал вернуть деньги. Он указал, что уплаченная им сумма является убытками, возникшими в результате виновных действий продавца и злоупотребления им правом. Районный суд взыскал уплаченную сумму только со страховой компании-партнера, а в иске к продавцу отказал, указав, что автосалон не является стороной договора. Апелляционная инстанция и кассационный суд оставили решение в силе. Покупатель подал кассационную жалобу в Верховный суд, отметив, что именно работники автосалона ввели его в заблуждение, уговорив заключить допсоглашение, скидка фактически была обусловлена навязыванием услуг, убытки возникли вследствие действий продавца. "Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение, указав, что если навязанные условия повлекли убытки для потребителя, их обязан возместить продавец, даже в тех случаях, когда договор оформлен через партнера", - говорится в сообщении ВС РФ на платформе MAX.Ранее Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты.
Верховный суд РФ: убытки покупателя из-за навязывания допуслуг возмещает продавец
