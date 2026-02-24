ВС обязал продавца возместить убытки покупателя из-за навязывания услуг

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд РФ: убытки покупателя из-за навязывания допуслуг возмещает продавец

© РИА Новости . Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Верховный суд России указал, что убытки покупателя из-за навязывания ему дополнительных услуг обязан возместить продавец, сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Поводом стало дело жителя Москвы, который купил автомобиль со скидкой при условии заключения дополнительных договоров, включая страхование жизни, у компании-партнера автосалона. После досрочного погашения кредита покупатель отказался от страховки и потребовал вернуть деньги. Он указал, что уплаченная им сумма является убытками, возникшими в результате виновных действий продавца и злоупотребления им правом.
Районный суд взыскал уплаченную сумму только со страховой компании-партнера, а в иске к продавцу отказал, указав, что автосалон не является стороной договора. Апелляционная инстанция и кассационный суд оставили решение в силе. Покупатель подал кассационную жалобу в Верховный суд, отметив, что именно работники автосалона ввели его в заблуждение, уговорив заключить допсоглашение, скидка фактически была обусловлена навязыванием услуг, убытки возникли вследствие действий продавца.

"Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение, указав, что если навязанные условия повлекли убытки для потребителя, их обязан возместить продавец, даже в тех случаях, когда договор оформлен через партнера", - говорится в сообщении ВС РФ на платформе MAX.

Ранее Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
