Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР рассказали о возможности возобновления турпоездок россиян в Венесуэлу - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/venesuela-867786023.html
В МЭР рассказали о возможности возобновления турпоездок россиян в Венесуэлу
В МЭР рассказали о возможности возобновления турпоездок россиян в Венесуэлу - 24.02.2026, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о возможности возобновления турпоездок россиян в Венесуэлу
Минэкономразвития России вслед за МИД России информирует о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T20:56+0300
2026-02-24T20:56+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
мид рф
венесуэла
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82978/59/829785994_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_7d777f30220aec533fe0b622d263c098.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России вслед за МИД России информирует о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении, следует из сообщения министерства. "Министерство экономического развития Российской Федерации на основании заявления официального представителя МИД России М.В. Захаровой от 24 февраля 2026 года, информирует о возможности возобновления туристических поездок граждан Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла, а также продвижения и реализации туристских продуктов в данном направлении российскими туроператорами и турагентами", - говорится в сообщении.Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране, обеспечивается общественный порядок. Вместе с тем туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности, отметили в МИД.При этом министерство экономического развития также обратило внимание россиян, планирующих поездки в Венесуэлу, проявлять бдительность и принимать необходимые меры личной безопасности при посещении страны."Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в Венесуэлу рекомендуется: в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания; обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания", - также указали в министерстве.Минэкономразвития в начале января на основании сообщения посольства России в Каракасе выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле. В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки.
https://1prime.ru/20260224/antalja-867756166.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82978/59/829785994_0:30:2651:2018_1920x0_80_0_0_b3dd696247f063423a11e32b3dd2b8d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, мид рф, венесуэла, мария захарова, мид
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МИД РФ, ВЕНЕСУЭЛА, Мария Захарова, МИД
20:56 24.02.2026
 
В МЭР рассказали о возможности возобновления турпоездок россиян в Венесуэлу

В МЭР РФ проинформировали о возможности возобновления турпоездок россиян в Венесуэлу

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Минэкономразвития России вслед за МИД России информирует о возможности возобновления туристических поездок россиян в Венесуэлу, российские туроператоры и турагенты могут возобновить реализацию туристских продуктов в данном направлении, следует из сообщения министерства.
"Министерство экономического развития Российской Федерации на основании заявления официального представителя МИД России М.В. Захаровой от 24 февраля 2026 года, информирует о возможности возобновления туристических поездок граждан Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла, а также продвижения и реализации туристских продуктов в данном направлении российскими туроператорами и турагентами", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Венесуэлы контролируют внутреннюю ситуацию в стране, обеспечивается общественный порядок. Вместе с тем туристам рекомендовано соблюдать бдительность, принимать меры личной безопасности, отметили в МИД.
При этом министерство экономического развития также обратило внимание россиян, планирующих поездки в Венесуэлу, проявлять бдительность и принимать необходимые меры личной безопасности при посещении страны.
"Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в Венесуэлу рекомендуется: в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания; обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания", - также указали в министерстве.
Минэкономразвития в начале января на основании сообщения посольства России в Каракасе выпустило рекомендации российским туристам и туроператорам в связи с ситуацией в Венесуэле. В частности, министерство рекомендовало туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Венесуэлу, а россиянам - воздерживаться от турпоездок в эту страну до нормализации обстановки.
В Анталье рассказали, почему российские туристы приезжают с наличными
02:46
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯМИД РФВЕНЕСУЭЛАМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала