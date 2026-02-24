Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России - 24.02.2026
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
2026-02-24T12:42+0300
2026-02-24T12:54+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. "Вьетнам, вы знаете, у нас очень важный торговый экономический партнер в Азии, поэтому такие контакты представляют большой интерес и большое значение", - сказал Песков журналистам, упоминая встречу президента РФ и главы МИД Вьетнама.
12:42 24.02.2026 (обновлено: 12:54 24.02.2026)
 
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России

Песков назвал Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России в Азии

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга.
"Вьетнам, вы знаете, у нас очень важный торговый экономический партнер в Азии, поэтому такие контакты представляют большой интерес и большое значение", - сказал Песков журналистам, упоминая встречу президента РФ и главы МИД Вьетнама.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2025
Россия и Вьетнам продолжают работу по организации поставок нефти
15 октября 2025, 21:33
 
