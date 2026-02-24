https://1prime.ru/20260224/vetnam-867770225.html
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T12:42+0300
2026-02-24T12:42+0300
2026-02-24T12:54+0300
экономика
россия
мировая экономика
вьетнам
азия
рф
дмитрий песков
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_f886d0af059ed6f46644e48d33ffb4b5.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. "Вьетнам, вы знаете, у нас очень важный торговый экономический партнер в Азии, поэтому такие контакты представляют большой интерес и большое значение", - сказал Песков журналистам, упоминая встречу президента РФ и главы МИД Вьетнама.
https://1prime.ru/20251015/rossiya-863566298.html
вьетнам
азия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/45/762434534_102:0:923:616_1920x0_80_0_0_f44364bb2d79c3ac08335e43468db6cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, вьетнам, азия, рф, дмитрий песков, владимир путин, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, АЗИЯ, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД
В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России
Песков назвал Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России в Азии