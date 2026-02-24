https://1prime.ru/20260224/vetnam-867770225.html

В Кремле назвали Вьетнам важным торгово-экономическим партнером России

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Вьетнам является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Путин во вторник примет в Кремле главу МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. "Вьетнам, вы знаете, у нас очень важный торговый экономический партнер в Азии, поэтому такие контакты представляют большой интерес и большое значение", - сказал Песков журналистам, упоминая встречу президента РФ и главы МИД Вьетнама.

