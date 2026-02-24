Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/vklady-867764118.html
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года - 24.02.2026, ПРАЙМ
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг". | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T09:55+0300
2026-02-24T09:55+0300
экономика
финансы
банки
россия
вклады
банковские вклады
валютные вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг". У 50 крупнейших банков доходность вкладов на срок до 3 месяцев в среднем составляет 14,2% - минимум с декабря 2023 года. До двухлетнего минимума опустились и ставки по вкладам на полгода, в настоящее время они составляют в среднем 13,87%. Наконец, россияне могут открыть вклады на год в 50 крупнейших банках в среднем под 12,75%. Последний раз такое значение фиксировалось в феврале 2024 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa4af2337163d6177614d16a64000a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, вклады, банковские вклады, валютные вклады
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, Вклады, банковские вклады, валютные вклады
09:55 24.02.2026
 
Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года

"Финуслуги": средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой
Сотрудница банка за работой - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Сотрудница банка за работой. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг".
У 50 крупнейших банков доходность вкладов на срок до 3 месяцев в среднем составляет 14,2% - минимум с декабря 2023 года.
До двухлетнего минимума опустились и ставки по вкладам на полгода, в настоящее время они составляют в среднем 13,87%.
Наконец, россияне могут открыть вклады на год в 50 крупнейших банках в среднем под 12,75%. Последний раз такое значение фиксировалось в феврале 2024 года.
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯВкладыбанковские вкладывалютные вклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала