Средние ставки по вкладам в России опустились до минимума за два года

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в России опустились до минимальных за два года значений, следует из индекса "Финуслуг". У 50 крупнейших банков доходность вкладов на срок до 3 месяцев в среднем составляет 14,2% - минимум с декабря 2023 года. До двухлетнего минимума опустились и ставки по вкладам на полгода, в настоящее время они составляют в среднем 13,87%. Наконец, россияне могут открыть вклады на год в 50 крупнейших банках в среднем под 12,75%. Последний раз такое значение фиксировалось в феврале 2024 года.
