Больше половины российских банков из топ-20 снизили ставки по вкладам - 24.02.2026
Больше половины российских банков из топ-20 снизили ставки по вкладам
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в большинстве российских банков из топ-20 уменьшились на сроках от трех месяцев до 1,5 лет с момента снижения ключевой ставки ЦБ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". Банк России по итогам заседания совета директоров 13 февраля ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. "Средние ставки по вкладам в 20 банках, крупнейших по объему средств населения, с момента снижения ключевой ставки на заседании 13 февраля уменьшились на сроках от трех месяцев до 1,5 года (на 0,07-0,32 п.п.), тогда как средние ставки по вкладам на 2 и 3 года выросли на 0,02 и 0,06 п.п. соответственно", - говорится в сообщении.Согласно данным индекса "Финуслуг", 13 банков из 20 снизили ставки по вкладам, еще в двух банках был зафиксирован одновременно и рост, и снижение по разным срокам вкладов. При этом ставки по вкладам на 2-3 года выросли только за счет роста ставок в одном из крупных банков при одновременном снижении ставок по ним в других банках, отмечает маркетплейс. По состоянию на 24 февраля средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 14,13%, по полугодовому вкладу – 13,92%, по вкладу на год – 12,79%. Средняя ставка по вкладу на 1,5 года – 11,40%, по двухлетнему вкладу – 11,24%, а по трехлетнему – 10,61%.
банки, финансы, россия, вклады
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Вклады
15:15 24.02.2026 (обновлено: 15:27 24.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Средние ставки по вкладам в большинстве российских банков из топ-20 уменьшились на сроках от трех месяцев до 1,5 лет с момента снижения ключевой ставки ЦБ, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
Банк России по итогам заседания совета директоров 13 февраля ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"Средние ставки по вкладам в 20 банках, крупнейших по объему средств населения, с момента снижения ключевой ставки на заседании 13 февраля уменьшились на сроках от трех месяцев до 1,5 года (на 0,07-0,32 п.п.), тогда как средние ставки по вкладам на 2 и 3 года выросли на 0,02 и 0,06 п.п. соответственно", - говорится в сообщении.
Согласно данным индекса "Финуслуг", 13 банков из 20 снизили ставки по вкладам, еще в двух банках был зафиксирован одновременно и рост, и снижение по разным срокам вкладов. При этом ставки по вкладам на 2-3 года выросли только за счет роста ставок в одном из крупных банков при одновременном снижении ставок по ним в других банках, отмечает маркетплейс.
По состоянию на 24 февраля средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 14,13%, по полугодовому вкладу – 13,92%, по вкладу на год – 12,79%. Средняя ставка по вкладу на 1,5 года – 11,40%, по двухлетнему вкладу – 11,24%, а по трехлетнему – 10,61%.
Заголовок открываемого материала