Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения... Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам", - сообщил собеседник агентства.
