Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области - 24.02.2026
Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области
2026-02-24T06:54+0300
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения... Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам", - сообщил собеседник агентства.
2026
06:54 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения... Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам", - сообщил собеседник агентства.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
