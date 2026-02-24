https://1prime.ru/20260224/vlasti-867758958.html

Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области

2026-02-24T06:54+0300

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Украинские власти усиливают эвакуацию мирных жителей из Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Власти Сумской области усиливают мероприятия по эвакуации гражданского населения... Зона эвакуации с каждым днем увеличивается, приближаясь к Сумам", - сообщил собеседник агентства.

