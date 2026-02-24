https://1prime.ru/20260224/vlasti-867760769.html
Власти Москвы рекомендовали москвичам воспользоваться метро из-за снегопада
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы воспользоваться метро для поездок по городу из-за ожидающегося во вторник снегопада.
"Сегодня в Москве прогнозируют снег в течение всего дня... Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно. Рекомендуем отложить поездки на машине и воспользоваться метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что во вторник также возможны локальные ограничения движения в центре города.
"Если вам необходимо ехать на машине, выезжайте утром до 07.30 мск и вечером после 20.00 мск", - добавили в дептрансе.
