Власти Москвы рекомендовали москвичам воспользоваться метро из-за снегопада - 24.02.2026
Власти Москвы рекомендовали москвичам воспользоваться метро из-за снегопада
Власти Москвы рекомендовали москвичам воспользоваться метро из-за снегопада - 24.02.2026, ПРАЙМ
Власти Москвы рекомендовали москвичам воспользоваться метро из-за снегопада
Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы воспользоваться метро для поездок по городу из-за ожидающегося во вторник снегопада. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T07:18+0300
2026-02-24T07:18+0300
бизнес
россия
общество
москва
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы воспользоваться метро для поездок по городу из-за ожидающегося во вторник снегопада. "Сегодня в Москве прогнозируют снег в течение всего дня... Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно. Рекомендуем отложить поездки на машине и воспользоваться метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса. В ведомстве отметили, что во вторник также возможны локальные ограничения движения в центре города. "Если вам необходимо ехать на машине, выезжайте утром до 07.30 мск и вечером после 20.00 мск", - добавили в дептрансе.
бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
07:18 24.02.2026
 
Власти Москвы рекомендовали москвичам воспользоваться метро из-за снегопада

Дептранс Москвы рекомендовал москвичам воспользоваться метро из-за ожидающегося снегопада

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы воспользоваться метро для поездок по городу из-за ожидающегося во вторник снегопада.
"Сегодня в Москве прогнозируют снег в течение всего дня... Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно. Рекомендуем отложить поездки на машине и воспользоваться метро", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что во вторник также возможны локальные ограничения движения в центре города.
"Если вам необходимо ехать на машине, выезжайте утром до 07.30 мск и вечером после 20.00 мск", - добавили в дептрансе.
 
