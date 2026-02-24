Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Убийцы и психопаты". СМИ сообщили о ЧП в рядах ВСУ - 24.02.2026
"Убийцы и психопаты". СМИ сообщили о ЧП в рядах ВСУ
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Убийство бразильского наемника в составе ВСУ выявило серьезные проблемы в украинских подразделениях, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture."Конфликт на Украине &lt;…&gt; стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский "Иностранный легион", ожидая разрешения на пытки и убийства", — отметил он.По мнению автора, произошедшее свидетельствует о более глубоких трудностях в рядах ВСУ: отсутствии надлежащего контроля за иностранными наемниками, игнорировании базовых прав и пренебрежении к собственным военнослужащим — особенно к иностранным "добровольцам", которых, по его словам, киевский режим воспринимает как пушечное мясо.Ранее 21-ого февраля источник в силовых структура сообщил РИА Новости о смерти наемника ВСУ из Бразилии. Мужчина скончался в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
украина, бразилия, афганистан, всу
УКРАИНА, БРАЗИЛИЯ, АФГАНИСТАН, ВСУ
23:44 24.02.2026
 
"Убийцы и психопаты". СМИ сообщили о ЧП в рядах ВСУ

SC: гибель бразильского наемника вскрыла кризис в рядах ВСУ

Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Убийство бразильского наемника в составе ВСУ выявило серьезные проблемы в украинских подразделениях, заявил журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.
"Конфликт на Украине <…> стал лабораторией по изучению поведения во время боевых действий, где преступники, убийцы и психопаты со всего мира вступают в украинский "Иностранный легион", ожидая разрешения на пытки и убийства", — отметил он.
По мнению автора, произошедшее свидетельствует о более глубоких трудностях в рядах ВСУ: отсутствии надлежащего контроля за иностранными наемниками, игнорировании базовых прав и пренебрежении к собственным военнослужащим — особенно к иностранным "добровольцам", которых, по его словам, киевский режим воспринимает как пушечное мясо.
Ранее 21-ого февраля источник в силовых структура сообщил РИА Новости о смерти наемника ВСУ из Бразилии. Мужчина скончался в результате издевательств украинского командования за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
