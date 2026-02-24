https://1prime.ru/20260224/zapad-867755950.html

"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России

"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России - 24.02.2026, ПРАЙМ

"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России

Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 24.02.2026

политика

запад

россия

цру

всу

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — заявил эксперт.Вместе с тем он отметил, что время показало, насколько далеки от правды такого рода аналитические выкладки."Они просто не могут дальше придерживаться той же линии. Как выяснилось, эти утверждения были неправдой — ситуация оказалась противоположной", — пояснил эксперт.По информации Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли ощутимый урон украинским подразделениям, заняв более выгодные позиции и укрепив свое тактическое преимущество, успешно продвигаясь в глубь обороны противника. Потери украинкой армии составили до 1355 человек.

запад

2026

Новости

запад, россия, цру, всу