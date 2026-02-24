Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260224/zapad-867755950.html
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России
Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T02:12+0300
2026-02-24T02:12+0300
политика
запад
россия
цру
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — заявил эксперт.Вместе с тем он отметил, что время показало, насколько далеки от правды такого рода аналитические выкладки."Они просто не могут дальше придерживаться той же линии. Как выяснилось, эти утверждения были неправдой — ситуация оказалась противоположной", — пояснил эксперт.По информации Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли ощутимый урон украинским подразделениям, заняв более выгодные позиции и укрепив свое тактическое преимущество, успешно продвигаясь в глубь обороны противника. Потери украинкой армии составили до 1355 человек.
https://1prime.ru/20260223/trevoga-867747431.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, россия, цру, всу
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ЦРУ, ВСУ
02:12 24.02.2026
 
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России

Аналитик Джонсон: Запад сам себя вводит в заблуждение, говоря о слабости России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — заявил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что время показало, насколько далеки от правды такого рода аналитические выкладки.
"Они просто не могут дальше придерживаться той же линии. Как выяснилось, эти утверждения были неправдой — ситуация оказалась противоположной", — пояснил эксперт.
По информации Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли ощутимый урон украинским подразделениям, заняв более выгодные позиции и укрепив свое тактическое преимущество, успешно продвигаясь в глубь обороны противника. Потери украинкой армии составили до 1355 человек.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Считанные секунды". ВСУ забили тревогу из-за действий ВС России
Вчера, 18:00
 
ПолитикаЗАПАДРОССИЯЦРУВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала