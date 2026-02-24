https://1prime.ru/20260224/zapad-867755950.html
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России
Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T02:12+0300
2026-02-24T02:12+0300
2026-02-24T02:12+0300
политика
запад
россия
цру
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — заявил эксперт.Вместе с тем он отметил, что время показало, насколько далеки от правды такого рода аналитические выкладки."Они просто не могут дальше придерживаться той же линии. Как выяснилось, эти утверждения были неправдой — ситуация оказалась противоположной", — пояснил эксперт.По информации Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли ощутимый урон украинским подразделениям, заняв более выгодные позиции и укрепив свое тактическое преимущество, успешно продвигаясь в глубь обороны противника. Потери украинкой армии составили до 1355 человек.
https://1prime.ru/20260223/trevoga-867747431.html
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, россия, цру, всу
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, ЦРУ, ВСУ
"Вот-вот рухнут". На Западе высказались о плане уничтожения России
Аналитик Джонсон: Запад сам себя вводит в заблуждение, говоря о слабости России
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ.
Западные эксперты вводят в заблуждение самих себя, заявляя об ослаблении России, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут", — заявил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что время показало, насколько далеки от правды такого рода аналитические выкладки.
"Они просто не могут дальше придерживаться той же линии. Как выяснилось, эти утверждения были неправдой — ситуация оказалась противоположной", — пояснил эксперт.
По информации Минобороны, российские силы за последние сутки нанесли ощутимый урон украинским подразделениям, заняв более выгодные позиции и укрепив свое тактическое преимущество, успешно продвигаясь в глубь обороны противника. Потери украинкой армии составили до 1355 человек.
"Считанные секунды". ВСУ забили тревогу из-за действий ВС России