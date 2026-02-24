Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу мира на Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867781893.html
Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу мира на Украине
Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу мира на Украине - 24.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу мира на Украине
Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T17:50+0300
2026-02-24T17:50+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
абу-даби
дональд трамп
владимир зеленский
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал CNN."Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности, — и все это одновременно, в идеале на торжественной церемонии, посвященной окончанию войны", — говорится в материале.Зеленский, напротив, требует сначала согласовать и ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США, отмечаетcя в тексте.В понедельник глава киевского режима дал интервью британскому BBC. Издание отметило, что глава киевского режима, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.Мирный процесс по УкраинеВ конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867776781.html
https://1prime.ru/20260216/zelenskiy-867546034.html
украина
сша
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, абу-даби, дональд трамп, владимир зеленский, владимир мединский
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Абу-Даби, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Мединский
17:50 24.02.2026
 
Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу мира на Украине

Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу шагов к миру на Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом в вопросе последовательности шагов к миру на Украине, сообщает американский телеканал CNN.
"Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которая обеспечит Украине гарантии безопасности, — и все это одновременно, в идеале на торжественной церемонии, посвященной окончанию войны", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Зеленский обратился к Трампу с неожиданной просьбой
16:01
Зеленский, напротив, требует сначала согласовать и ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе США, отмечаетcя в тексте.
В понедельник глава киевского режима дал интервью британскому BBC. Издание отметило, что глава киевского режима, фактически, обвинил главу Белого дома в ненадежности и указал на то, что тот не останется у власти навсегда.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Это конец". На Украине рассказали о сигнале Трампа Зеленскому
16 февраля, 23:24
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАСШААбу-ДабиДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Мединский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала