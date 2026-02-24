https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867782056.html
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина
Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T17:52+0300
2026-02-24T17:52+0300
2026-02-24T17:53+0300
мировая экономика
европа
москва
украина
владимир зеленский
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для Spectator.Так он отреагировал на слова главы киевского режима в интервью Би-би-си о том, что Москва якобы начала новую мировую войну."Владимир Зеленский заявил, что Третья мировая война уже началась <…> — но он ошибается. Украина сейчас зависит от европейской помощи. <…> Зеленскому же остается постоянно поддерживать образ неотрывной связи с Европой. С этой целью Зеленскому необходимо постоянно подкреплять идею о том, что Украина борется не только за свой суверенитет и выживание, но и за выживание остальной Европы", — говорится в материале.Автор отмечает, что глава киевского режима находится в сложном положении из-за сильной ограниченности бюджетов страны и роста рейтингов популистских политических партий, одни из которых открыто симпатизируют Москве, а другие не так благосклонны, зато постоянно критикуют официальный Киев.Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867781893.html
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867773894.html
европа
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, европа, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, общество
Мировая экономика, ЕВРОПА, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Общество
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина
Spectator: Зеленский пытается сохранить западную помощь через нападки на Путина