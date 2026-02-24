https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867782056.html

В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина

В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина - 24.02.2026, ПРАЙМ

В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина

Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T17:52+0300

2026-02-24T17:52+0300

2026-02-24T17:53+0300

мировая экономика

европа

москва

украина

владимир зеленский

владимир путин

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для Spectator.Так он отреагировал на слова главы киевского режима в интервью Би-би-си о том, что Москва якобы начала новую мировую войну."Владимир Зеленский заявил, что Третья мировая война уже началась <…> — но он ошибается. Украина сейчас зависит от европейской помощи. <…> Зеленскому же остается постоянно поддерживать образ неотрывной связи с Европой. С этой целью Зеленскому необходимо постоянно подкреплять идею о том, что Украина борется не только за свой суверенитет и выживание, но и за выживание остальной Европы", — говорится в материале.Автор отмечает, что глава киевского режима находится в сложном положении из-за сильной ограниченности бюджетов страны и роста рейтингов популистских политических партий, одни из которых открыто симпатизируют Москве, а другие не так благосклонны, зато постоянно критикуют официальный Киев.Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867781893.html

https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867773894.html

европа

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, москва, украина, владимир зеленский, владимир путин, общество