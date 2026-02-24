Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина - 24.02.2026
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина - 24.02.2026, ПРАЙМ
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина
Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T17:52+0300
2026-02-24T17:53+0300
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для Spectator.Так он отреагировал на слова главы киевского режима в интервью Би-би-си о том, что Москва якобы начала новую мировую войну."Владимир Зеленский заявил, что Третья мировая война уже началась &lt;…&gt; — но он ошибается. Украина сейчас зависит от европейской помощи. &lt;…&gt; Зеленскому же остается постоянно поддерживать образ неотрывной связи с Европой. С этой целью Зеленскому необходимо постоянно подкреплять идею о том, что Украина борется не только за свой суверенитет и выживание, но и за выживание остальной Европы", — говорится в материале.Автор отмечает, что глава киевского режима находится в сложном положении из-за сильной ограниченности бюджетов страны и роста рейтингов популистских политических партий, одни из которых открыто симпатизируют Москве, а другие не так благосклонны, зато постоянно критикуют официальный Киев.Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
17:52 24.02.2026 (обновлено: 17:53 24.02.2026)
 
В Британии резко высказались о Зеленском после выпада в адрес Путина

Spectator: Зеленский пытается сохранить западную помощь через нападки на Путина

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский старается сохранить помощь европейских союзников, поддерживая вымышленную идею о планах России напасть на Европу, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для Spectator.
Так он отреагировал на слова главы киевского режима в интервью Би-би-си о том, что Москва якобы начала новую мировую войну.
Зеленский сообщил о разногласиях с Трампом по поводу мира на Украине
17:50
17:50
"Владимир Зеленский заявил, что Третья мировая война уже началась <…> — но он ошибается. Украина сейчас зависит от европейской помощи. <…> Зеленскому же остается постоянно поддерживать образ неотрывной связи с Европой. С этой целью Зеленскому необходимо постоянно подкреплять идею о том, что Украина борется не только за свой суверенитет и выживание, но и за выживание остальной Европы", — говорится в материале.
Автор отмечает, что глава киевского режима находится в сложном положении из-за сильной ограниченности бюджетов страны и роста рейтингов популистских политических партий, одни из которых открыто симпатизируют Москве, а другие не так благосклонны, зато постоянно критикуют официальный Киев.
Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на другие государства, в этом нет никакого смысла. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Зеленский обратился с требованием к Западу
14:38
14:38
 
Мировая экономика ЕВРОПА МОСКВА УКРАИНА Владимир Зеленский Владимир Путин Общество
 
 
