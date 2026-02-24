https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867788934.html
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском - 24.02.2026, ПРАЙМ
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском
Экс-глава украинского правительства Николай Азаров выразил мнение в Telegram-канале, что жизнь украинского народа приносится в жертву, чтобы увеличить доходы... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:32+0300
2026-02-24T23:32+0300
2026-02-24T23:32+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
николай азаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Экс-глава украинского правительства Николай Азаров выразил мнение в Telegram-канале, что жизнь украинского народа приносится в жертву, чтобы увеличить доходы Владимира Зеленского. "В современной Украине населению не принадлежит ничего, ведь Зеленский бесплатно отдал недра Англии и Америке в рамках соответствующих соглашений. За что народ погибает? Я понять не могу! За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" — возмутился он. В конце апреля между Вашингтоном и Киевом было подписано соглашение о природных ресурсах. По словам Юлии Свириденко, первого вице-премьера и министра экономики Украины, договоренности между США и Украиной касательно недр подразумевают, что все ресурсы на территории Украины сохраняются в собственности и находятся под контролем властей в Киеве. Она отметила, что Америка получит возможность вкладывать средства в инвестиционный фонд, в частности, благодаря новой помощи киевскому режиму, например, предоставлению систем ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил в мае прошлого года о ратификации соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. В июне он заявил, что Киев засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых содержатся основные условия функционирования совместного фонда.
украина
киев
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, николай азаров
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Николай Азаров
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском
Азаров: украинский народ погибает, чтобы Зеленский смог набить свои карманы