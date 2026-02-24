https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867788934.html

"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском

"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском - 24.02.2026

"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров выразил мнение в Telegram-канале, что жизнь украинского народа приносится в жертву, чтобы увеличить доходы... | 24.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Экс-глава украинского правительства Николай Азаров выразил мнение в Telegram-канале, что жизнь украинского народа приносится в жертву, чтобы увеличить доходы Владимира Зеленского. "В современной Украине населению не принадлежит ничего, ведь Зеленский бесплатно отдал недра Англии и Америке в рамках соответствующих соглашений. За что народ погибает? Я понять не могу! За Зеленского, чтобы он карманы себе набивал?" — возмутился он. В конце апреля между Вашингтоном и Киевом было подписано соглашение о природных ресурсах. По словам Юлии Свириденко, первого вице-премьера и министра экономики Украины, договоренности между США и Украиной касательно недр подразумевают, что все ресурсы на территории Украины сохраняются в собственности и находятся под контролем властей в Киеве. Она отметила, что Америка получит возможность вкладывать средства в инвестиционный фонд, в частности, благодаря новой помощи киевскому режиму, например, предоставлению систем ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, сообщил в мае прошлого года о ратификации соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. В июне он заявил, что Киев засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых содержатся основные условия функционирования совместного фонда.

