Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети Х провел параллель между Владимиром Зеленским и Адольфом Гитлером после его упоминаний о бункере. "Диктатор Зеленский показал свой бункер в Киеве, построенный, по иронии, советскими властями для защиты от его новых "друзей". Он проводит там "все больше времени". Никого не напоминает?", — написал он. Днем ранее руководитель киевского режима поведал о своем бункере в интервью France Presse. Кадры из этого убежища вошли в новое видеообращение Зеленского. В съемке можно увидеть протяженные подземные коридоры и помещения с табличками "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и подобными. По утверждению Зеленского, он провел там два года, его окружение и правительство скрывались вместе с ним. В этом бункере также проводились консультации с военными.

