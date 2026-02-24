Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления - 24.02.2026
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867789174.html
Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления
Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления - 24.02.2026, ПРАЙМ
Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления
Журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети Х провел параллель между Владимиром Зеленским и Адольфом Гитлером после его упоминаний о бункере. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:34+0300
2026-02-24T23:34+0300
общество
ирландия
киев
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети Х провел параллель между Владимиром Зеленским и Адольфом Гитлером после его упоминаний о бункере. "Диктатор Зеленский показал свой бункер в Киеве, построенный, по иронии, советскими властями для защиты от его новых "друзей". Он проводит там "все больше времени". Никого не напоминает?", — написал он. Днем ранее руководитель киевского режима поведал о своем бункере в интервью France Presse. Кадры из этого убежища вошли в новое видеообращение Зеленского. В съемке можно увидеть протяженные подземные коридоры и помещения с табличками "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и подобными. По утверждению Зеленского, он провел там два года, его окружение и правительство скрывались вместе с ним. В этом бункере также проводились консультации с военными.
ирландия
киев
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
общество, ирландия, киев, владимир зеленский
Общество , ИРЛАНДИЯ, Киев, Владимир Зеленский
23:34 24.02.2026
 
Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления

Журналист Боуз сравнил Зеленского с Гитлером после слов о бункере

© РИА Новости . Стрингер
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсети Х провел параллель между Владимиром Зеленским и Адольфом Гитлером после его упоминаний о бункере.
"Диктатор Зеленский показал свой бункер в Киеве, построенный, по иронии, советскими властями для защиты от его новых "друзей". Он проводит там "все больше времени". Никого не напоминает?", — написал он.
Днем ранее руководитель киевского режима поведал о своем бункере в интервью France Presse. Кадры из этого убежища вошли в новое видеообращение Зеленского. В съемке можно увидеть протяженные подземные коридоры и помещения с табличками "Руководство кабмина", "Аппарат Верховной рады" и подобными.
По утверждению Зеленского, он провел там два года, его окружение и правительство скрывались вместе с ним. В этом бункере также проводились консультации с военными.
 
ОбществоИРЛАНДИЯКиевВладимир Зеленский
 
 
