"Это фейк". Слова Зеленского об оружии Украины возмутили Запад

Западные эксперты ставят под вопрос реальность программы по созданию ракет "Фламинго", сообщает Military Watch Magazine.

украина

киев

запад

владимир зеленский

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты ставят под вопрос реальность программы по созданию ракет "Фламинго", сообщает Military Watch Magazine.Поводом для комментария издания стало заявление Владимира Зеленского о том, что производственная линия этих ракет была уничтожена в результате ракетного удара."Не так давно западные военные аналитики задавались вопросом, существует ли на самом деле программа создания крылатых ракет "Фламинго" или же это один из множества фейков, придуманных украинскими государственными пиарщиками", — говорится в публикации.Авторы материала напомнили, что ранее Киев уже проводил информационные кампании подобного характера.Кроме того, по информации MWM, ракетные проекты Украины изначально имели ограниченный потенциал из-за зависимости от внешнего финансирования. Как отмечает издание, ограниченные возможности Киева для сопоставимого ответного удара с начала боевых действий поставили Украину и поддерживающие ее западные страны в крайне сложное положение.14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский подтвердил нанесение удара по производственной линии ракет "Фламинго".В августе прошлого года глава киевского режима заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленной дальностью до трех тысяч километров планируется к началу 2026 года.Ранее Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточным финансированием для выпуска необходимого количества ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет изменить ход конфликта, как и вооружение, ранее переданное Киеву партнерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

