Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это фейк". Слова Зеленского об оружии Украины возмутили Запад - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867789285.html
"Это фейк". Слова Зеленского об оружии Украины возмутили Запад
"Это фейк". Слова Зеленского об оружии Украины возмутили Запад - 24.02.2026, ПРАЙМ
"Это фейк". Слова Зеленского об оружии Украины возмутили Запад
Западные эксперты ставят под вопрос реальность программы по созданию ракет "Фламинго", сообщает Military Watch Magazine. | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:36+0300
2026-02-24T23:36+0300
украина
киев
запад
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты ставят под вопрос реальность программы по созданию ракет "Фламинго", сообщает Military Watch Magazine.Поводом для комментария издания стало заявление Владимира Зеленского о том, что производственная линия этих ракет была уничтожена в результате ракетного удара."Не так давно западные военные аналитики задавались вопросом, существует ли на самом деле программа создания крылатых ракет "Фламинго" или же это один из множества фейков, придуманных украинскими государственными пиарщиками", — говорится в публикации.Авторы материала напомнили, что ранее Киев уже проводил информационные кампании подобного характера.Кроме того, по информации MWM, ракетные проекты Украины изначально имели ограниченный потенциал из-за зависимости от внешнего финансирования. Как отмечает издание, ограниченные возможности Киева для сопоставимого ответного удара с начала боевых действий поставили Украину и поддерживающие ее западные страны в крайне сложное положение.14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский подтвердил нанесение удара по производственной линии ракет "Фламинго".В августе прошлого года глава киевского режима заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленной дальностью до трех тысяч километров планируется к началу 2026 года.Ранее Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточным финансированием для выпуска необходимого количества ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет изменить ход конфликта, как и вооружение, ранее переданное Киеву партнерами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867788934.html
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867789174.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, запад, владимир зеленский
УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Зеленский
23:36 24.02.2026
 
"Это фейк". Слова Зеленского об оружии Украины возмутили Запад

MWM: на Западе сомневаются в проекте "Фламинго" на Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Западные эксперты ставят под вопрос реальность программы по созданию ракет "Фламинго", сообщает Military Watch Magazine.
Поводом для комментария издания стало заявление Владимира Зеленского о том, что производственная линия этих ракет была уничтожена в результате ракетного удара.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"За что народ погибает?" Экс-премьер Украины жестко высказался о Зеленском
Вчера, 23:32
"Не так давно западные военные аналитики задавались вопросом, существует ли на самом деле программа создания крылатых ракет "Фламинго" или же это один из множества фейков, придуманных украинскими государственными пиарщиками", — говорится в публикации.
Авторы материала напомнили, что ранее Киев уже проводил информационные кампании подобного характера.
Кроме того, по информации MWM, ракетные проекты Украины изначально имели ограниченный потенциал из-за зависимости от внешнего финансирования. Как отмечает издание, ограниченные возможности Киева для сопоставимого ответного удара с начала боевых действий поставили Украину и поддерживающие ее западные страны в крайне сложное положение.
14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский подтвердил нанесение удара по производственной линии ракет "Фламинго".
В августе прошлого года глава киевского режима заявлял, что серийный выпуск дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленной дальностью до трех тысяч километров планируется к началу 2026 года.
Ранее Wall Street Journal писала, что Украина не располагает достаточным финансированием для выпуска необходимого количества ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет изменить ход конфликта, как и вооружение, ранее переданное Киеву партнерами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Зеленского сравнили с Гитлером после одного заявления
Вчера, 23:34
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАКиевЗАПАДВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала