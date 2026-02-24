https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867789448.html

Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

Зеленский сделал заявление об окончании конфликта - 24.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

В беседе с канадским телеканалом CBC News Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы рассмотреть определенные компромиссные шаги для мирного разрешения... | 24.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-24T23:37+0300

2026-02-24T23:37+0300

2026-02-24T23:37+0300

общество

мировая экономика

украина

москва

сша

владимир зеленский

владимир мединский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В беседе с канадским телеканалом CBC News Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы рассмотреть определенные компромиссные шаги для мирного разрешения конфликта с Россией. "Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны", — утверждает он. Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда Россия и Украина обменялись пленными по формуле "157 на 157". Кремль отметил, что США признали: без урегулирования территориальных вопросов в рамках формулы, согласованной на саммите в Аляске, добиться долгосрочного мирного соглашения не удастся. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса. 17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров касательно мирного разрешения конфликта. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, заявил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по Украине должна состояться в ближайшем будущем. По информации от источника ПРАЙМ, представители стран не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о времени и месте новых встреч, но диалог будет продолжен.

украина

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, москва, сша, владимир зеленский, владимир мединский, всу