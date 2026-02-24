Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта - 24.02.2026
https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867789448.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта - 24.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
В беседе с канадским телеканалом CBC News Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы рассмотреть определенные компромиссные шаги для мирного разрешения... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T23:37+0300
2026-02-24T23:37+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В беседе с канадским телеканалом CBC News Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы рассмотреть определенные компромиссные шаги для мирного разрешения конфликта с Россией. "Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны", — утверждает он. Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда Россия и Украина обменялись пленными по формуле "157 на 157". Кремль отметил, что США признали: без урегулирования территориальных вопросов в рамках формулы, согласованной на саммите в Аляске, добиться долгосрочного мирного соглашения не удастся. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса. 17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров касательно мирного разрешения конфликта. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, заявил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по Украине должна состояться в ближайшем будущем. По информации от источника ПРАЙМ, представители стран не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о времени и месте новых встреч, но диалог будет продолжен.
23:37 24.02.2026
 
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта

Зеленский: украинцы готовы к любым компромиссам в вопросе урегулирования

© Фото : MSC/Daniel Kopatsch Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В беседе с канадским телеканалом CBC News Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы рассмотреть определенные компромиссные шаги для мирного разрешения конфликта с Россией.
"Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны", — утверждает он.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда Россия и Украина обменялись пленными по формуле "157 на 157".
Кремль отметил, что США признали: без урегулирования территориальных вопросов в рамках формулы, согласованной на саммите в Аляске, добиться долгосрочного мирного соглашения не удастся. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.
17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров касательно мирного разрешения конфликта. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, заявил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по Украине должна состояться в ближайшем будущем.
По информации от источника ПРАЙМ, представители стран не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о времени и месте новых встреч, но диалог будет продолжен.
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийВладимир МединскийВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала