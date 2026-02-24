https://1prime.ru/20260224/zelenskiy-867789448.html
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В беседе с канадским телеканалом CBC News Владимир Зеленский заявил, что украинцы готовы рассмотреть определенные компромиссные шаги для мирного разрешения конфликта с Россией. "Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны", — утверждает он. Мирный процесс по Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые встречи рабочей группы по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Киева и Вашингтона. На этих встречах обсуждались нерешенные пункты мирного плана, предложенного США. По результатам второго раунда Россия и Украина обменялись пленными по формуле "157 на 157". Кремль отметил, что США признали: без урегулирования территориальных вопросов в рамках формулы, согласованной на саммите в Аляске, добиться долгосрочного мирного соглашения не удастся. Важным условием Москвы является вывод ВСУ из Донбасса. 17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров касательно мирного разрешения конфликта. Владимир Мединский, руководитель российской делегации, заявил, что переговоры были сложными, но конструктивными. Он подчеркнул, что новая встреча по Украине должна состояться в ближайшем будущем. По информации от источника ПРАЙМ, представители стран не подписывали никаких документов. Пока нет конкретной информации о времени и месте новых встреч, но диалог будет продолжен.
