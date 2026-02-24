https://1prime.ru/20260224/znaki-867787092.html
Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию знаков популярных игр
Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию знаков популярных игр - 24.02.2026, ПРАЙМ
Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию знаков популярных игр
Американские компании Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию в РФ товарных знаков популярных компьютерных игр Gears of War: E-Day и Hogwarts... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T21:47+0300
2026-02-24T21:47+0300
2026-02-24T21:47+0300
экономика
бизнес
технологии
рф
microsoft
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_326cbdaa99552a97c66d6f5871d685df.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американские компании Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию в РФ товарных знаков популярных компьютерных игр Gears of War: E-Day и Hogwarts Legacy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, под этими брендами американские компании хотят продавать в России загружаемое программное обеспечение для компьютерных игр. По данным Роспатента, Warner Bros. и Microsoft подали заявки в феврале.
https://1prime.ru/20260224/audi-867777881.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862579065_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_48029a4b377af2752e8d8292a053fd7a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, технологии, рф, microsoft, роспатент
Экономика, Бизнес, Технологии, РФ, Microsoft, Роспатент
Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию знаков популярных игр
Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию в РФ знаков популярных игр