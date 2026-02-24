Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию знаков популярных игр
2026-02-24T21:47+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американские компании Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию в РФ товарных знаков популярных компьютерных игр Gears of War: E-Day и Hogwarts Legacy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам ведомства, под этими брендами американские компании хотят продавать в России загружаемое программное обеспечение для компьютерных игр. По данным Роспатента, Warner Bros. и Microsoft подали заявки в феврале.
бизнес, технологии, рф, microsoft, роспатент
Экономика, Бизнес, Технологии, РФ, Microsoft, Роспатент
21:47 24.02.2026
 
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Американские компании Warner Bros. и Microsoft подали заявки на регистрацию в РФ товарных знаков популярных компьютерных игр Gears of War: E-Day и Hogwarts Legacy, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, под этими брендами американские компании хотят продавать в России загружаемое программное обеспечение для компьютерных игр.
По данным Роспатента, Warner Bros. и Microsoft подали заявки в феврале.
Audi зарегистрировала товарный знак в России
