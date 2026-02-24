https://1prime.ru/20260224/zoloto-867763465.html
Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле
Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле
2026-02-24T08:59+0300
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром, инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно международной торговли и геополитической ситуации, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 31,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61% - до 5 193,94 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,2% - до 87,612 доллара за унцию.
Аналитики оценивают состояние рынка золота и следят за новостями. В случае усиления рисков вокруг мировой торговли или геополитической ситуации спрос на золото как на надежный актив может вырасти со стороны мировых инвесторов.
"Колебания (цены на золото - ред.) в пределах 2% на данный момент находятся в пределах нормальной рыночной волатильности", - сказал агентству Блумберг исследователь Guangdong Southern Gold Market Academy Сун Цзянчжэнь (Song Jiangzhen).
"Долгосрочные настроения все еще позитивны, принимая во внимание сохранение неопределенности вокруг Ирана и риск изоляции США из-за ее политики относительно импортных пошлин", - добавил аналитик.
Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил повышением пошлин в отношении тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений.
На прошлой неделе Верховный суд США принял решение, согласно которому со вторника Штаты перестанут взимать пошлины на некоторые товары, введенные Трампом в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.
