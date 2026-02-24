https://1prime.ru/20260224/zoloto-867781272.html

Стоимость золота коррекционно снижается

экономика

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире во вторник снижается в ходе коррекции после роста в понедельник после заявления президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 16.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 81,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,55%, до 5 144,49 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 86,365 доллара. В понедельник цена на золото по итогам торгов подскочила на 2,85%. Аналитики обращают внимание на коррекцию цены золота после роста в понедельник и прояснение для инвесторов перспектив введения новых импортных пошлин после решения Верховного суда США и заявления американского президента Дональда Трампа. Верховный суд принял решение, согласно которому со вторника США перестанут взимать пошлины на некоторые товары, введенные Трампом в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Трамп в понедельник "пригрозил" повышением импортных пошлин в отношении товаров из тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений. "Наблюдалась некоторая фиксация прибыли, поскольку цены (на золото - ред.) подскочили до максимума около 5 249 долларов за унцию. Другим фактором, вероятно, стало объявление администрацией Трампа о введении новых пошлин, что внесло некоторую ясность в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Заин Вавда (Zain Vawda). Эксперт отметил, что ожидает роста цен на золото в будущем при условии ослабления доллара или эскалации напряжённости между США и Ираном.

