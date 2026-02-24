Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота коррекционно снижается - 24.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260224/zoloto-867781272.html
Стоимость золота коррекционно снижается
Стоимость золота коррекционно снижается - 24.02.2026, ПРАЙМ
Стоимость золота коррекционно снижается
Биржевая стоимость золота в мире во вторник снижается в ходе коррекции после роста в понедельник после заявления президента США Дональда Трампа об импортных... | 24.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-24T18:49+0300
2026-02-24T18:49+0300
экономика
рынок
торги
иран
сша
дональд трамп
верховный суд
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:92:2851:1696_1920x0_80_0_0_e6c3600392a78171aefed8834a916d28.jpg
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире во вторник снижается в ходе коррекции после роста в понедельник после заявления президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 16.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 81,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,55%, до 5 144,49 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 86,365 доллара. В понедельник цена на золото по итогам торгов подскочила на 2,85%. Аналитики обращают внимание на коррекцию цены золота после роста в понедельник и прояснение для инвесторов перспектив введения новых импортных пошлин после решения Верховного суда США и заявления американского президента Дональда Трампа. Верховный суд принял решение, согласно которому со вторника США перестанут взимать пошлины на некоторые товары, введенные Трампом в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Трамп в понедельник "пригрозил" повышением импортных пошлин в отношении товаров из тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений. "Наблюдалась некоторая фиксация прибыли, поскольку цены (на золото - ред.) подскочили до максимума около 5 249 долларов за унцию. Другим фактором, вероятно, стало объявление администрацией Трампа о введении новых пошлин, что внесло некоторую ясность в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Заин Вавда (Zain Vawda). Эксперт отметил, что ожидает роста цен на золото в будущем при условии ослабления доллара или эскалации напряжённости между США и Ираном.
https://1prime.ru/20260224/zoloto-867763465.html
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5919fa7da5f6761543a270a3ba65c6c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, иран, сша, дональд трамп, верховный суд, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, Дональд Трамп, Верховный суд, Comex
18:49 24.02.2026
 
Стоимость золота коррекционно снижается

Стоимость золота коррекционно снижается более чем на 1,5%

© РИА Новости . Илья НаймушинЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в мире во вторник снижается в ходе коррекции после роста в понедельник после заявления президента США Дональда Трампа об импортных пошлинах, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 16.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 81,11 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,55%, до 5 144,49 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 0,24% - до 86,365 доллара.
В понедельник цена на золото по итогам торгов подскочила на 2,85%.
Аналитики обращают внимание на коррекцию цены золота после роста в понедельник и прояснение для инвесторов перспектив введения новых импортных пошлин после решения Верховного суда США и заявления американского президента Дональда Трампа.
Верховный суд принял решение, согласно которому со вторника США перестанут взимать пошлины на некоторые товары, введенные Трампом в рамках закона о чрезвычайных экономических полномочиях.
Трамп в понедельник "пригрозил" повышением импортных пошлин в отношении товаров из тех стран, которые захотят воспользоваться решением Верховного суда США о незаконности ряда введенных им ранее импортных ограничений.
"Наблюдалась некоторая фиксация прибыли, поскольку цены (на золото - ред.) подскочили до максимума около 5 249 долларов за унцию. Другим фактором, вероятно, стало объявление администрацией Трампа о введении новых пошлин, что внесло некоторую ясность в краткосрочной перспективе", - сказал агентству Рейтер аналитик OANDA Заин Вавда (Zain Vawda).
Эксперт отметил, что ожидает роста цен на золото в будущем при условии ослабления доллара или эскалации напряжённости между США и Ираном.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
Цены на золото снизились в ожидании новостей по международной торговле
08:59
 
ЭкономикаРынокТоргиИРАНСШАДональд ТрампВерховный судComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала