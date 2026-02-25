https://1prime.ru/20260225/aeroport-867793279.html

Два аэропорта Хабаровского края остаются закрытыми из-за непогоды

Два аэропорта Хабаровского края остаются закрытыми из-за непогоды - 25.02.2026, ПРАЙМ

Два аэропорта Хабаровского края остаются закрытыми из-за непогоды

25.02.2026

ВЛАДИВОСТОК, 25 фев - ПРАЙМ. Два аэропорта Хабаровского края остаются закрыты из-за работ по очистке взлетно-посадочных полос, сообщает Международный аэропорт Хабаровска в Telegram-канале. Накануне пять аэропортов на севере Хабаровского края были временно закрыты из-за непогоды. Сообщалось, что они будут открыты вечером того же дня. Днем ранее, 23 февраля, по тем же причинам был закрыт для приема воздушных судов из-за непогоды аэропорт Хабаровска. "Аэропорт Охотска закрыт до 17.00 (10.00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы; Аэропорт Советской Гавани закрыт до 12.00 (5.00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении транспортного узла. Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта Хабаровска, ряд рейсов в среду уже вылетел. В то же время часть рейсов перенесена на более позднее время, а часть из них на завтрашний день. "По метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета рейсов: НИ401 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 23 февраля. Ожидаемое время отправления - 26 февраля в 9.10 (2.10 мск); НИ401 Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Охотск за 24 февраля. Ожидаемое время отправления - 26 февраля в 9.20 (2.20 мск); R3296 Хабаровск - Якутск. Ожидаемое время отправления - 26 февраля в 2.00 (25 февраля 19.00 мск)", - отмечается в Telegram-канале транспортного узла.

