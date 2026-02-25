https://1prime.ru/20260225/aferisty-867792671.html
Аферисты стали звонить россиянам и представляться судебными приставами
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Аферисты стали звонить россиянам, представляться судебными приставами и сообщать о якобы неоплаченных штрафах ГАИ, выяснило РИА Новости.
Мошенник звонит жертве и представляется сотрудником службы судебных приставов. В разговоре злоумышленник сообщает о неоплаченном штрафе ГАИ, на который уже начисляются пени.
Аферист предлагает срочно оплатить штраф, чтобы долг не вырос, и присылает жертве в смс фальшивую ссылку.
