"Разговор окончен". В Германии резко высказались о российских активах
"Разговор окончен". В Германии резко высказались о российских активах - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Разговор окончен". В Германии резко высказались о российских активах
Использование российских активов для финансирования Украины больше не обсуждается, заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль на пресс-конференции в... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T23:20+0300
2026-02-25T23:20+0300
украина
москва
россия
германия
владимир путин
евросовет
ес
мид
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Использование российских активов для финансирования Украины больше не обсуждается, заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль на пресс-конференции в Берлине вместе с бельгийским коллегой Максимом Прево."В настоящий момент дискуссия об этом завершена", — отметил он.По словам Вадефуля, вопрос утратил актуальность, поскольку у ЕС есть другие способы поддержки Украины, включая выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.Ранее Владимир Путин на прямой линии подчеркнул, что попытки изъятия российских активов в ЕС — это не кража, а грабеж, и Москва будет защищать свои интересы.Глава Евросовета Антониу Кошта говорил, что кредит в 90 миллиардов евро будет предоставлен из бюджета ЕС, но может быть возмещен за счет замороженных российских средств, которые Москва называла воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
украина
москва
германия
украина, москва, россия, германия, владимир путин, евросовет, ес, мид
УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Евросовет, ЕС, МИД
"Разговор окончен". В Германии резко высказались о российских активах

МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Использование российских активов для финансирования Украины больше не обсуждается, заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль на пресс-конференции в Берлине вместе с бельгийским коллегой Максимом Прево.
"В настоящий момент дискуссия об этом завершена", — отметил он.
По словам Вадефуля, вопрос утратил актуальность, поскольку у ЕС есть другие способы поддержки Украины, включая выделение Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.
Ранее Владимир Путин на прямой линии подчеркнул, что попытки изъятия российских активов в ЕС — это не кража, а грабеж, и Москва будет защищать свои интересы.
Глава Евросовета Антониу Кошта говорил, что кредит в 90 миллиардов евро будет предоставлен из бюджета ЕС, но может быть возмещен за счет замороженных российских средств, которые Москва называла воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
УКРАИНАМОСКВАРОССИЯГЕРМАНИЯВладимир ПутинЕвросоветЕСМИД
 
 
