Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям

Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям - 25.02.2026, ПРАЙМ

Назван регион, где с 1 марта прекратят продавать алкоголь по воскресеньям

Новые правила продажи алкоголя начнут действовать в Республике Алтай с 1 марта, спиртное нельзя будет купить по воскресеньям и в праздники, в остальные дни... | 25.02.2026, ПРАЙМ

БАРНАУЛ, 25 фев - ПРАЙМ. Новые правила продажи алкоголя начнут действовать в Республике Алтай с 1 марта, спиртное нельзя будет купить по воскресеньям и в праздники, в остальные дни время продажи будет ограничено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. "С 1 марта в Республике Алтай вводятся дополнительные ограничения продажи алкоголя. Что меняется? Запрещена торговля алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Запрещена будет торговля алкоголем по воскресеньям и в праздничные и социально значимые дни. Этот перечень составляет 14 дат, в том числе Новый год, Рождество, праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России, День знаний и так далее", - сообщил Максимов. Пресс-секретарь правительства добавил, что в регионе также сокращается разрешенное время продажи алкоголя, при этом ограничения не коснутся заведений общепита, ресторанов, кафе и баров. "С понедельника по четверг это время (когда продажа алкоголя разрешена - ред.) фиксируется с 11 до 19 часов, в пятницу - с 11 до 16 часов, в субботу - с 11 до 14 часов", - рассказал Максимов. Пресс-секретарь правительства отметил, что некоторым предпринимателям до 1 марта нужно полностью прекратить розничную продажу алкоголя, обеспечить своевременный возврат продукции или ее перемещение на другие торговые точки. Речь о ситуациях, когда торговый объект расположен, например, в многоквартирном доме. "Бизнес проинформирован о последствиях в случае нарушения установленных требований. В ряде торговых точек уже размещены информационные сообщения для жителей, что с 1 марта вступают в силу ограничения. А те магазины, которые прекращают торговлю алкоголем, они также об этом информируют. Некоторые из них уже даже объявили, что прекращают свою работу", - подчеркнул Максимов.

